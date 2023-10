Final Fantasy XIV: Cat-Boy-Spieler treffen sich zum Allianz-Raid – und das ausschließlich in Badehosen

Habt ihr schon einmal an einem Themen-Raid-Run teilgenommen? Wenn ja, welcher war es für euch? Und wenn nein, was für ein Thema würdet ihr gerne einmal mitmachen? Wir freuen uns auf eure Kommentare!

Welchen Allianz-Raids hat die Runde in Angriff genommen? Der Speedo-Run umfasste den dritten und abschließenden Teil des aktuellen „Level 90“-Allianz-Raids: Mythen Eorzeas (Teil 3) Thaleia . Die Gegner hier sind die Götter aus dem offiziellen In-Game-Pantheon, die Zwölf . Diese fordern in der Geschichte den Spielercharakter, auch genannt Krieger des Lichts , zu einem Kräftemessen heraus.

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Im Interview mit Gamesradar.com sprach er über seine Motivation dafür: In den japanischen Datenzentren habe ich ganze Communitys dabei beobachtet, wie sie Event-Runs organisiert haben. Die Themen reichen von reinen Meme-Runs bis hin zu ausufernden Events in spezieller Uniform. […] Ich dachte mir: Was, wenn ich so etwas auf meinem Datenzentrum Elemental organisieren würde?

Die Community in Final Fantasy XIV hat viele besondere Ideen und stellt sich selbst vor zusätzliche Herausforderungen. Nun hat eine Gruppe Spieler die aktuelle Allianz-Raid gespielt – aber aus Spaß ausschließlich mit männlichen Miqo’te in Badehosen.

