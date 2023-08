Neues MMORPG auf Steam stellt seine „Pals“ vor – Es sind süße Monster wie bei Pokémon, aber sie haben Knarren

Das neue MMORPG Palworld erscheint auf Steam und stellt euch seine ungewöhnlichen Monster zurzeit in kurzen Trailern vor. Insgesamt könnt ihr schon 22 “Pals” kennenlernen. MeinMMO-Autorin Linda hat sich die 7 ersten Trailer einmal selbst angeschaut und euch vorgestellt.

Kurz vorweg: Was ist Palworld? Was ihr euch unter Palworld vorstellen könnt, hat der User bags in seinem Kommentar (via Youtube) unter dem offiziellen Release Date Trailer ziemlich gut zusammengefasst. Kurz und knapp schreibt er dort, dass er „Breath of Pokemon Duty“ liebt.

Denn in diesem Open-World und Multiplayer sammelt ihr ungewöhnliche Monster, genannt „Pals“, die ihr dann zum Beispiel als Reittiere nutzt oder sie ganz einfach mit Schusswaffen ausstattet, um sie in den Kampf zu schicken, was vor allem MeinMMO Autor Mark überzeugt.

Oder ihr benutzt die niedlichen Pals gleich selbst als Flammenwerfer.

Was sind Pals? Ihr könnt diese Monster in Palworld bekämpfen, fangen und zähmen, sie danach lieb haben, auf ihnen reiten, sie in den Kampf schicken, für euch arbeiten lassen oder wenn ihr Hunger habt sogar essen.

Auf welche Pals ihr euch unter anderem freuen könnt, seht ihr in den folgenden Trailern:

No. 001 FOXPARKS

Foxparks sieht im ersten Moment aus wie ein süßer kleiner Fuchs, der mit seiner Familie glücklich auf einer grünen Wiese lebt. Wenn ihr jedoch den Rest der Familie bereits getötet habt, könnt ihr ein Foxparks fangen und zähmen, um es danach als Flammenwerfer einzusetzen.

Und wie User non_one_c in seinem Kommentar feststellt, interessiert sich Foxparks überhaupt nicht für seine toten Geschwister neben ihm, sondern freut sich nur von euch gestreichelt zu werden.

No. 002 UNIVOLT

Univolt ist ein Blitze erzeugendes Einhorn, welches ihr als Reittier nutzen könnt, sobald ihr es einmal gezähmt habt. Das Besondere daran ist, dass ihr auf Univolt reiten und gleichzeitig Blitzattacken nutzen könnt, ohne dabei selbst Schaden zu nehmen.

No. 003 Relaxaurus

Dieser eher schwerfällig wirkende Dino ist auf den ersten Blick vielleicht unscheinbar, aber unterschätzen solltet ihr Relaxaurus nicht. Habt ihr diesen Riesen erstmal mit Raketenwerfern ausgestattet und schwingt euch auf seinen Rücken, wird es zur perfekten Kampfmaschine.

Denn wie User dansmith1661 festgestellt hat, kennt Relaxaurus im Kampf keine Zurückhaltung.

No. 004 Jolthog

Unterschätzt diese kleinen Igel auf keinen Fall, denn ihre Elektroattacken sehen für ihre Größe sehr eindrucksvoll aus. Einmal gezähmt, könnt ihr Jolthog im Kampf wie eine Handgranate einsetzen und auf eure Feinde schmeißen, um Blitzschaden zu verursachen.

Oder ihr nutzt sie ganz einfach, um eure Basis mit Strom zu versorgen.

No. 005 INICINERAM

Incineram sieht nach einer interessanten Mischung aus Ziegenbock und Werwolf aus und kann euch mit seinen Feuerattacken ganz schön einheizen. Habt ihr euch diesem Pal aber einmal entgegengestellt und es dann gezähmt, scheint es ein sehr guter Freund zu werden.

Im Trailer seht ihr, wie Incineram voller Freude auf seinen neuen Besitzer zuläuft und mit ihm kuschelt. Danach arbeitet es mit großer Begeisterung beim Bau der Basis mit.

No. 006 MAMMOREST

Mammorest hat es in sich. Mit seiner Größe und seinen Stoßzähnen aus Stein macht dieses “Pal” schon einen gewaltigen Eindruck. Und wie im Trailer zu sehen, müsst ihr im Kampf gegen Mammorest am besten alles einsetzen, was ihr habt. Sonst seid ihr seinen mächtigen Stampfattacken und den Blätterattacken vollkommen unterlegen.

Könnt ihr Mammorest jedoch zähmen, wird es für euch zur mächtigen Waffe und zum starken Bauarbeiter in eurer Basis.

Denn wie User PutthePCinmyHands feststellt, hat Mammorest mit Blätterattacken, Stampfattacken, Tornados und Erdattacken ein wirklich großes Repertoire.

No. 007 LAMBALL

Lamball sehen definitiv süß aus, aber wenn sie euch in der Herde begegnen werden auch diese kleinen Flauschbälle zu einer richtigen Herausforderung. Schießt ihr diese Kugeln mit euren Raketenwerfern ab, fliegen sie überall rum und greifen euch gemeinsam von jeder Richtung aus an.

Sind sie einmal gefangen, zeigt uns der Trailer ihre Begeisterung für Waffen und dass ihr sie super als Fließbandarbeiter einsetzen könnt.

Insgesamt begeistern die Trailer vor allem mit der Liebe zum Detail und den interessanten Mechaniken, die genutzt werden. Unter anderem sind Spieler begeistert über Kleinigkeiten wie ein Regenbogen, der durch Wasserattacken entsteht oder, dass ein kleines Foxparks mitten im Kampf von seinem Besitzer hochgehoben wird, um keinen Schaden zu erleiden.

Solche kleinen Details machen die Trailer wirklich ansprechend und vor allem neugierig darauf, mehr über die Pals und das Zusammenleben mit ihnen herauszufinden.

Was haltet ihr von Palworld und seinen Kreaturen? Diskutiert gerne mit!

