In meinem Spiel des Jahres bewaffnet ihr süße Pokémon mit MGs, bevor ihr sie kaltherzig in den Minen schuften lasst

Viele Leute freuen sich auf Diablo 4, Assassin’s Creed und Co. Aber das Game, auf das sich unser Autor Mark Sellner dieses Jahr wohl am meisten freut, heißt Palworld (Steam, Xbox One, Xbox Series). Und es lebt davon, dass ihr (Pokémon-artige) Monster fangt, bewaffnet und für euch schuften lasst.

Was macht Palworld besonders? Was ist noch cooler, als Pikachu? Wenn eure Antwort auf diese Frage ebenfalls ganz selbstverständlich lautet “Pikachu mit einem Maschinengewehr”, dann könnte Palworld auch euer Spiel des Jahres 2023 werden. Aber fangen wir von vorne an.

Palworld ist ein Open-World-Survivalspiel, das die Tugenden von Pokémon aufgreifen und verfeinern möchte. Im Grunde streift ihr also durch die bunt gestaltete Welt und fangt die sogenannten Pals ein.

Das funktioniert wie im geistigen Vorbild, in dem ihr sie erst im Kampf schwächt und dann eine “Sphere” werft. Diese wackelt dann dreimal, und das Pokémon Pal ist gefangen. Die Battles selbst laufen dabei jedoch nicht in Runden oder instanziiert ab, sondern einfach in Echtzeit in der offenen Welt.

Zum eigentlichen Kämpfen könnt ihr dann andere Pals nutzen, aber auch Fäuste, Baseball-Schläger, Pfeil und Bogen, Pistole, Sturmgewehre, Raketenwerfer und noch vieles mehr. Spätestens hier wird klar: Palworld möchte mehr sein, als nur ein Pokémon-Klon.

Wer schreibt hier? Mark Sellner ist MMORPG-Autor bei MeinMMO und hat viele tausend Stunden in diversen Opel-World-Games verbracht. Einer seiner Favoriten war dabei immer das Pokémon-Franchise. In Palworld sieht er eine gelungene Alternative für das bewehrte Spielprinzip und darüber hinaus.

In einem ersten Tutorial zeigen euch die Entwickler im auch im Video, wie ihr die kleinen Monster einfangen könnt:

Richtig viele Gameplay-Möglichkeiten

Was sind die Core-Features? Abseits der ungewöhnlichen Art, die kleinen Begleiter einzufangen, könnt ihr in Palworld aber auch richtig viel mit ihnen anstellen. Dabei bietet euch das Spiel praktische Möglichkeiten, wie das Reiten und Fliegen auf verschiedenen Pals, aber auch makabere Ideen.

So könnt ihr eure Kumpels bewaffnen und für euch kämpfen lassen, in Minen und Fabriken zum Arbeiten schicken, sie miteinander kreuzen, um neue Pals zu erschaffen oder sie sogar, falls es hart auf hart kommt, essen.

Pals zu “schlachten”, vom Aussterben bedrohte Pals zu fangen oder andere, zu bösartige Methoden, sind laut den Entwicklern nach dem Ingame-Gesetz verboten. Sie sagen aber selbst, nur wenige Sätze später: “Es ist nicht illegal, wenn es keiner sieht” und wollen damit vermutlich auch ein Stück weit eure moralische Grauzone kitzeln.

Im Gameplay soll sich das ganze dann auf 9 Kern-Features herunterbrechen, die wie folgt aussehen:

Survival – In der Welt von Palworld gibt es bösartige Pals, fiese Menschen und harte Bedingungen. So sollen euch unter anderem auch das Wetter und Hunger zu schaffen machen. Hier kommt dann die Mechanik zum Einsatz, dass ihr im Notfall eure Pals verspeisen könnt.

– In der Welt von Palworld gibt es bösartige Pals, fiese Menschen und harte Bedingungen. So sollen euch unter anderem auch das Wetter und Hunger zu schaffen machen. Hier kommt dann die Mechanik zum Einsatz, dass ihr im Notfall eure Pals verspeisen könnt. Erkundung – Indem ihr euch die Fähigkeiten verschiedener Pals zur Nutze macht, könnt ihr Fliegen, Schwimmen, Reiten und euch sogar unter die Erde graben.

– Indem ihr euch die Fähigkeiten verschiedener Pals zur Nutze macht, könnt ihr Fliegen, Schwimmen, Reiten und euch sogar unter die Erde graben. Basisbau – Palworld soll ein umfangreiches Bau-System mitbringen, bei dem ihr allerhand verschiedene Konstruktionen erschaffen könnt. Dafür arbeiten eure süßen Tierchen fleißig auf eurer Baustelle. Die Entwickler weisen dabei freundlich darauf hin, dass es für Pals keine Arbeitsschutzgesetze gibt.

– Palworld soll ein umfangreiches Bau-System mitbringen, bei dem ihr allerhand verschiedene Konstruktionen erschaffen könnt. Dafür arbeiten eure süßen Tierchen fleißig auf eurer Baustelle. Die Entwickler weisen dabei freundlich darauf hin, dass es für Pals keine Arbeitsschutzgesetze gibt. Leben – Alles in allem soll euer langfristiges Ziel sein, ein ruhiges Leben mit euren Pals zu führen und es euch so richtig gemütlich zu machen.

In eurer Fabrik müssen die armen Kerlchen schuften

Farming – Ja, hier könnt ihr eure eigene Farm aufbauen. Verschiedene Pals sollen dafür Fähigkeiten wie das Sähen von Samen oder das Gießen der Blumen beherrschen. Einige der Kollegen sollen sich sogar klonen können, wenn ihr sie einpflanzt.

– Ja, hier könnt ihr eure eigene Farm aufbauen. Verschiedene Pals sollen dafür Fähigkeiten wie das Sähen von Samen oder das Gießen der Blumen beherrschen. Einige der Kollegen sollen sich sogar klonen können, wenn ihr sie einpflanzt. Automatisierung – Steht eure Basis mitsamt Farm und Fabriken, könnt ihr anfangen, Arbeitsabläufe zu automatisieren. Dafür platziert ihr einfach Pals in euren Einrichtungen. Laut Entwickler “werden sie für immer arbeiten, solang ihr sie füttert.”

– Steht eure Basis mitsamt Farm und Fabriken, könnt ihr anfangen, Arbeitsabläufe zu automatisieren. Dafür platziert ihr einfach Pals in euren Einrichtungen. Laut Entwickler “werden sie für immer arbeiten, solang ihr sie füttert.” Dungeons – Dungeons sollen ein fester Bestandteil werden und einer der Orte, an denen euch anspruchsvolle Kämpfe erwarten. Dabei warten auch diverse Bossgegner auf euch, die von euch und euren Pals einiges abverlangen.

– Dungeons sollen ein fester Bestandteil werden und einer der Orte, an denen euch anspruchsvolle Kämpfe erwarten. Dabei warten auch diverse Bossgegner auf euch, die von euch und euren Pals einiges abverlangen. Brüten und Kreuzen – In einem eigenen Menü könnt ihr, ähnlich wie in Pokémon, Pals ausbrüten. Jedoch könnt ihr in Palworld ganz verschiedene Monster miteinander mischen, um so die stärksten Pals zu erschaffen.

– In einem eigenen Menü könnt ihr, ähnlich wie in Pokémon, Pals ausbrüten. Jedoch könnt ihr in Palworld ganz verschiedene Monster miteinander mischen, um so die stärksten Pals zu erschaffen. Wilderei und Kriminalität – In der Welt von Palworld gibt es Schutzzonen, in denen vom Aussterben bedrohte Pals zu Hause sind. Hier ist es illegal, diese zu fangen. Wenn euch das aber egal ist, und ihr nicht erwischt werdet, könnt ihr dabei richtig viel Geld verdienen.

All das könnt ihr übrigens gemeinsam mit euren Freunden tun, denn Palworld kann komplett im Multiplayer gespielt werden. Wie viele Leute dabei genau gemeinsam unterwegs sein können, ist aktuell aber noch nicht bekannt.

Aktueller Trailer zu Palworld:

Das schlechte Pokémon hat Mitschuld daran, dass ich Palworld liebe

Warum wird Palworld mein Spiel des Jahres? “Als Fan von Karmesin und Purpur tut das einfach nur weh”, sagte unser Pokémon-Experte Max Handwerk, als ich ihm den ersten Ingame-Trailer zu Palworld unter die Nase rieb. Und er hat recht. Denn bei der offensichtlichen Vorlage, bei welcher sich Palworld bedient, macht es bereits jetzt klar, was es besser kann.

Palworld ist zwar nicht an eine Switch gebunden, sondern erscheint für PC und Xbox, doch spielt grafisch als auch was die Perfomance angeht in einer ganz anderen Liga. Die Welt wirkt lebendig, bunt und authentisch. Nichts davon konnte ich bei den letzten Pokémon-Versuchen fühlen, was natürlich einerseits traurig ist, mich aber auch enorm positiv auf Palworld einstimmt. Doch das ist natürlich nicht alles.

Ich mag den Schritt, den Palworld weiter geht als sein Vorbild im Geiste. Das Game bietet mir so viele Möglichkeiten an, spannende Dinge zu tun und endet eben nicht dann, wenn ich alle Pals gefangen und alle Arenen besiegt habe. Stattdessen kann ich meine Basis bauen, sie automatisieren und an vielen Ecken weiter tüfteln.

Dass das richtig gut wird, glaube ich auch deshalb, weil Palworld nicht von gänzlich unbekannten Entwicklern kommt. Hinter dem Projekt steht das japanische Entwicklerstudio Pocket Pair. Die sind seit 2015 aktiv und haben unter anderem das erfolgreiche Multiplayer-Survival-Spiel Craftopia herausgebracht.

Craftopia mischte Zelda mit Diablo und hat dabei hervorragend funktioniert. Es erschien im September 2020 in den Early-Access, in dem es auch bis heute noch ist. Dennoch sind 82 % der über 14.000 Steam-Reviews positiv und zeigen, dass Pocket Pair weiß, wie Open-World, Crafting und Basisbau richtig gut wird.

Ich freue mich auf Palworld, weil es etwas komplett anderes ist. Das Spiel erfindet zwar keine seiner Spielmechaniken neu und hat sich sicherlich die meisten seiner Ideen irgendwo zusammen stibitzt, mischt sie aber so gut zusammen, dass etwas völlig Neues dabei entsteht. Etwas, das auf jeden Fall das Zeug dazu hat, mein Spiel des Jahres zu werden.

Ein Releasedatum hat Palworld übrigens noch nicht. Auf Steam ist lediglich der Vermerk, dass das Spiel noch 2023 erscheinen soll. MeinMMO hält euch darüber natürlich auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von Palworld? Feiert ihr das Konzept hinter dem Spiel genauso wie ich, oder findet ihr den wilden Ausflug in eure moralische Grauzone doch etwas zu geschmacklos? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Mein Spiel des letzten Jahres war übrigens Lost Ark, und in diesem Artikel erzähle ich euch auch, warum.