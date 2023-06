Ein neues Rennspiel mit kleinen Spielzeugautos für die PS5 begeistert gerade die Spieler – „Das Spiel, das ich als Kind immer wollte“

Ein neues Rennspiel auf PS5 erinnert Spieler an ihre Kindheit, weil es ikonische Spielzeugautos durch ein Wohnzimmer flitzen lässt.

Um welches Spiel geht es? Der Trailer kündigt mit „Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged“ einen Nachfolger zu Hot Wheels Unleashed an, einem Rennspiel, das euch die gleichnamigen Spielzeugautos steuern lässt.

Die Rennstrecken erinnern optisch ebenfalls an die Bahnen, die es zu den Spielzeugautos zu kaufen gab. Wie auch im ersten Teil soll es wieder einen umfangreichen Editor geben, mit dem Spieler ähnlich wie in Trackmania ihre eigenen Rennstrecken entwerfen können.

Außerdem bietet das Spiel einen Online-Multiplayer und über 130 Fahrzeuge, deren Designs die Spieler den eigenen Vorstellungen entsprechend anpassen können.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged erscheint am 19. Oktober 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und dem PC via Steam sowie dem Epic Games Store.

Den Ankündigungstrailer zu Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged seht ihr hier:

Was zeigt der Trailer? In dem Trailer sehen wir ein Rennen mit den ikonischen Spielzeugautos. Die Strecke bietet dabei verschiedene Hindernisse wie einen Looping, verschiedene Sprung-Passagen sowie herabstürzende Bälle, die die Autos von der Fahrbahn kegeln sollen.

Außerdem sehen wir, dass die Rennbahn nicht nur auf den orangen Streckenteilen verläuft, sondern die Boliden auch über einen Tisch im Wohnhaus einer Familie oder durch den Garten führt. Die Autos müssen dabei nicht nur Steinfliesen, sondern auch hohes Grass und einen Sandkasten überwinden.

Spieler erinnern sich an ihre Kindheit

Was sagen Spieler zu dem Trailer? In den Kommentaren auf YouTube fühlen sich viele Spieler nostalgisch und an ihre Kindheit erinnert.

keyseronthewire2575: „Toll! Ich bin so froh, dass wir Spiele wie dieses bekommen! Wenn ich die Hot Wheels sehe, mit denen ich als Kind gespielt habe, werde ich ganz nostalgisch.“

shiond123: „Das hat mich mehr gehypt als der gesamte Playstation-Showcase.“

kummer45: „Das habe ich mir als Kind vorgestellt, wenn ich mit meinen Spielsachen gespielt habe.“

giaourtoskordion9478: „Das Spiel, das ich als Kind immer wollte.“

spidermax9002: „Sind wir mal ehrlich, wir alle vermissen unsere Kindheit, wenn wir so etwas sehen.“

Zwar wirkt es, als habe der ein oder andere das erste Hot Wheels Unleashed verpasst, dennoch scheint die Vorfreude auf den zweiten Teil groß zu sein.

Wenn ihr nicht nur auf Hot Wheels, sondern auch auf das Warhammer-Universum steht, könnt ihr auf Steam aktuell ein Rennspiel testen, dass euch mit bewaffneten Fahrzeugen gegen andere Spieler antreten lässt.

Neues Warhammer-Spiel auf Steam sieht aus wie Mad Max mit Orks – Lässt euch Rennen mit Panzern fahren