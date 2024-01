Survival-MMO mit 47.000 Spielern musste Steam wegen Klage verlassen, ist jetzt zurück, startet Tests

Myth of Empires war 2021 für kurze Zeit auf Steam spielbar, dann verschwand es. Die wenigen Tage reichten aber, um ein großes Interesse zu beweisen. Jetzt ist das Survival-Game wieder auf der Plattform verfügbar und will im Februar den 1.0-Release angehen.

Was ist das für ein Spiel?

Myth of Empires ist ein Survival-Sandbox-Spiel, das sich grob als Conan Exiles im alten China beschreiben lässt.

Das Spiel bietet Belagerungsschlachten, Charakter-Fortschritt, Skills und Talente und eine freie Bebauung der Umgebung.

Dazu gibt es Strategie-Elemente in Form von Clans, die sich bekriegen und NPC-Begleitern, die als Truppen fungieren.

Wann kann ich Myth of Empires spielen? Wer Myth of Empires bereits besitzt, kann schon jetzt spielen. Es befindet sich im Early Access.

Falls ihr das Spiel nicht bereits vorher über den eigenen Shop gekauft habt, könnt ihr es im Moment vorerst nicht mehr kaufen. Der Preis liegt nach aktuellen Informationen bei 30 €.

Das Team plant aktuell aber einen Playtest, der vom 23. bis 30. Januar laufen soll. Ihr könnt euch dafür direkt auf Steam anmelden.

Der 1.0-Release soll dann am 5. Februar passieren. Dort sollen weitere Features ins Spiel kommen, wie etwa Luftkampf über Ballons und Anlagen zur Städteverteidigung.

Hier seht ihr den 1.0-Trailer von Myth of Empires:

Rechtsstreit verbannt Myth of Empires jahrelang von Steam

Myth of Empires ist eigentlich schon seit 2021 auf Steam und hat sich seitdem sogar „größtenteils positive“ Reviews von 76 % erarbeitet. Damals konnte es bereits über 36.000 Spieler anlocken, in der Spitze sogar über 47.000 (via steamcharts).

Allerdings kam es kurz nach der Veröffentlichung im Early Access zu einem Streit mit den Machern von ARK: Survival Evolved. Diese warfen dem Studio hinter Myth of Empires vor, einen Quellcode geklaut zu haben.

Als Folge des Streits wurde Myth of Empires schließlich von Steam verbannt und konnte dort erst nicht mehr gekauft, dann nicht mehr gespielt werden. Die Entwickler umgingen den Bann mit einem eigenen Shop Anfang 2022.

Mittlerweile ist das Sandbox-MMO allerdings schon seit ein paar Monaten wieder auf Steam verfügbar und bietet dort auch die kommenden Playtests an. Im Oktober 2023 wurde der Disput geklärt und alle Parteien haben gemeinsam angegeben, dass sie gemeinsam am Release arbeiten. Wir werden prüfen, ob sich Myth of Empires in unsere besten Survival-Games für PC, PS5 und Xbox einreihen kann.