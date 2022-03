Myth of Empires erscheint nach Streit mit Survival-Urgestein ARK einfach ohne Steam

Wenn sich die internationale Vanguad Edition beweisen kann, könnte es gut passieren, dass ihr Myth of Empires bald in unserer Liste der besten Survival-Games für PC, PlayStation und Xbox findet.

In meinem Test zu Myth of Empires konnte ich mich grob mit Überleben, Crafting und Charakterbau beschäftigen. Das alles ist recht klassisch für Survival-Games. Später aber gibt es Dynastien, die ihr aufbaut, Belagerungsschlachten und richtige, von Spielern geleitete Imperien.

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Falls ihr nichts von Myth of Empires mitbekommen habt: Das Spiel könnt ihr euch grob vorstellen wie Conan Exiles im antiken China. Allerdings skaliert das Spiel sehr viel größer.

Wie kommt Myth of Empires an? Eine Wertung lässt sich auf Steam nicht mehr ablesen, weil das Spiel schlichtweg keine Shop-Seite mehr hat. Allerdings verfolgt die Statistik-Seite steamcharts weiterhin die Spielerzahlen.

Was ist mit Myth of Empires passiert?

Myth of Empires kam überraschend gut an bei Survival-Fans auf Steam. Kurz nach der Veröffentlichung dort musste es die Plattform jedoch wieder verlassen. Nun ist es zurück – ganz offiziell und mit eigenem Shop.

