Nightingale Third Person aktivieren – So geht es

Der neue Survival-Hit Nightingale ist vor kurzem auf Steam gestartet. Viele Spieler möchten Nightingale in der Third Person erleben und fragen sich wie das geht. In diesem Guide erklären wir euch wie ihr die Perspektive wechselt.

Was ist das für ein Spiel? Nightingale ist ein Survival-Crafting-Spiel auf Steam. In Nightingale nehmt ihr die Rolle eines Realmwalkers ein. Ganz nach euren Vorstellungen könnt ihr diesen im Charakter-Editor anpassen und mit ihm die interessante Welt der Fae erkunden. Das Spiel ist eine Sandbox, ihr könnt also selbst entscheiden, was ihr im Spiel machen wollt.

Hier könnt ihr mehr über Nightingale erfahren.

So könnt ihr Third Person aktivieren

Viele Spieler wollen Nightingale lieber in der Third Person erleben. Die Entwickler haben mitgedacht und gleich zwei Möglichkeiten geboten, damit ihr die Perspektive ändern könnt. Um die Third Person zu aktivieren, könnt ihr einfach F5 drücken, dann solltet ihr euren Charakter aus der Verfolger-Perspektive sehen können.

Alternativ könnt ihr auch in das Menü von Nightingale gehen und die Verfolger-Perspektive dort in den Einstellungen einschalten.

Die Entwickler haben das ganze auch in ihrem Update-Video kurz vor dem Start des Spiels verraten. Hier könnt ihr das Video sehen:

Was kann man in Nightingale tun? Hier sind einige mögliche Beschäftigungen:

Die Jagd auf kleine oder große Tiere.

Das Suchen und Besiegen von Bossen in eurem Reich.

Den Bau einer Basis oder eines Unterschlupfs.

Die Erkundung eures Reiches auf der Suche nach Schätzen.

Die Herstellung von Gegenständen wie Ausrüstung und Waffen oder die Verbesserung eurer Magie.

Die Entdeckung neuer Reiche durch Portale oder die Schaffung eigener Gebiete.

Das Plündern und Abbauen von Materialien.

In Nightingale gibt es kein PvP, PvE-Fans dürfen also aufatmen. Sonst lässt sich das Spiel am besten mit einigen Freunden erleben.

Damit ihr überhaupt ins Spiel kommt, um die Einstellungen zu ändern, muss Nightingale auf eurem PC erstmal laufen. Die empfohlenen Systemanforderungen an euren Computer haben die Entwickler des Spiels inzwischen veröffentlicht. Hier könnt ihr mehr darüber lesen: Nightingale Systemanforderungen: Wie schnell muss mein Gaming-PC sein?