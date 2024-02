Alles Wichtige zu Nightingale: Das neue Survival-Game auf Steam, Nightingale, startet für alle Spieler, die Interesse haben. Wir zeigen euch deshalb in 2 Minuten alles, was ihr zum Release des Spiels wissen solltet:

Wer Nightingale starten möchte, der wird im Hauptmenü von einem Fehler überrascht. Doch was ist der Shards Error und was kann man dagegen tun?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to