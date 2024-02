Nightingale startet morgen – Alles Wichtige zum Release in 2 Minuten

Das neue Survival-Game auf Steam, Nightingale, startet morgen in seinem Early Access für alle Spieler, die Interesse haben. Wir zeigen euch deshalb in 2 Minuten alles, was ihr zum Release des Spiels wissen solltet.

Wann ist der Release? Der Release von Nightingale wurde vorgezogen und auf den 20. Februar 2024 datiert. Das Spiel startet im Early Access und kann auf Steam auf eure Wunschliste gepackt werden.

Welche Plattformen dürfen zocken? Nightingale wird vorerst nur auf Steam oder dem Epic Games Store angeboten. Ein Konsolen-Release gibt es derzeit nicht und wurde von den Entwicklern bislang auch nicht kommuniziert.

Wie viel kostet Nightingale? Der Preis des Survival-Spiels ist noch nicht bekannt. Spieler aus der Community (via reddit.com) schätzen die Kosten für eine Kopie des Spiels auf 29,99 Euro ein. Ob dies tatsächlich der Fall sein, ist noch nicht bekannt.

Ihr sucht ein Video zum Gameplay von Nightingale? Dann haben wir genau das richtige für euch:

Wie funktioniert das Spiel? In Nightingale nehmt ihr die Rolle eines Realmwalkers ein. Ihr könnt diesen nach euren Vorstellungen im Character Creator anpassen und mit ihm die wundersame Welt der Fae erkunden.

Das Spiel lässt euch offen, was ihr in Nightingale tun wollt. Folgende Dinge könnten euch beschäftigen:

Kleine oder große Tiere jagen.

Bosse suchen und in eurem Realm besiegen.

Eine Basis oder Unterschlupf errichten.

Euren Realm durchkämmen und nach Schätzen suchen.

Items wie Ausrüstungen und Waffen herstellen oder eure Magie aufwerten.

Neue Realms durch Portale entdecken oder eigene Gebiete erschaffen.

Looten und Materialien abbauen.

Gibt es PvP? Eine gute Nachricht für alle PvE-Spieler unter euch: Es gibt kein PvP. Ihr könnt euch also entspannt zurücklegen und euren Realm erkunden, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass andere Spieler euch wegen eurer Items abmurksen. Schließt euch also einem Trupp an und erkundet euren Realm.

Seid ihr schon gespannt auf Nightingale oder wartet ihr lieber, bis das Spiel aus seiner „Early Access“-Phase entwickelt wurde? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

