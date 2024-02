Nightingale: Alles zum Release, Gameplay und Preis

Nightingale soll ein neues Survival-Game auf Steam werden, in dem Spieler durch Portale schreiten, mystische Wesen plattmachen und Basen bauen können. Wir zeigen euch alles, was ihr zu Release, Gameplay und dem Preis wissen solltet.

Was ist Nightingale? Nightingale ist ein Open-World-Suvival-Game von den Entwicklern „Inflexion Games“, das Solo, aber auch im Koop mit Freunden gezockt werden kann. Dabei nehmt ihr die Rolle eines Realmwalkers ein, der durch mystische Portale schreiten und neue Gebiete der Fae erkunden kann.

Auf Reisen quer durch die Welt der Fae könnt ihr dann auf neue Gebiete stoßen, diese für euch beanspruchen und eine Basis darauf errichten. Sollten feindlich gesinnte Wesen damit nicht einverstanden sein, könnt ihr mit Nah- sowie Fernkampfwaffen euch zur Wehr setzen und sogar Zaubersprüche wirken.

Wir gehen nun ins Detail und zeigen euch vor dem Release alles, was ihr zu Nightingale wissen solltet.

Nightingale: Release – So lange müsst ihr warten

Wann startet Nightingale? Das Survival-Game startet vorerst im Early Access und das bislang nur auf Steam und Epic Games. Der Release sollte am 22. Februar 2024 beginnen, wurde jedoch von den Entwicklern auf den 20. Februar 2024 vorgezogen.

Kommt Nightingale auf PS5 und Xbox? Bislang wird Nightingale erstmal nur für PC erscheinen. Ob Konsolen zu einem späteren Zeitpunkt nachziehen, ist nicht bekannt, lässt sich aber auch nicht gänzlich ausschließen.

Wie lange bleibt Nightingale im Early Access? Die Entwickler streben eine Early-Access-Dauer zwischen 9 oder 12 Monaten an. Es könnte jedoch, je nachdem wie das Feedback ausfällt, länger oder kürzer ausfallen.

Nightingale: So funktioniert das Gameplay des Survival-Games

Wie wird gespielt? Nightingale startet damit, dass ihr euren Realmwalker erstellen könnt. In einem detaillierten Character Creator schmiedet ihr also vorerst euren Erkunder und könnt so mit personalisierter Miene durchstarten.

Hier nochmal ein detailiertes Video zum Gameplay von Nightingale:

Nachdem ihr euren Spieler erstellt habt, stehen euch folgende Möglichkeiten offen:

Ihr könnt kleinere und größere Tiere jagen

Bosse aufspüren und diese in eurem Gebiet besiegen

Eine Basis nach eurem Geschmack errichten

Euer Gebiet erkunden und Mysterien entdecken

Ausrüstungen herstellen, aufwerten oder eure Magie verbessern

Neue Portale durchschreiten und weitere Biome entdecken

Materialien abbauen und Items looten

In Nightingale existiert zudem kein PvP, ihr müsst euch also im Koop keine Sorgen machen, dass ein Spieler euch absichtlich besiegt, um euren Loot an sich zu reißen. Ihr könnt also friedlich die wundersame Welt der Fae erkunden und euren Fokus auf Fortschritt legen.

Sollten euch zukünftige Portale und Gebiete nicht gefallen, könnt ihr obendrauf mit Realm-Karten einen Zielort nach eurem Geschmack gestalten. Dabei lassen sich Biom, Gegner sowie Materialien anpassen, damit ihr auf ein Gebiet trefft, auf das ihr Lust habt.

Nightingale: Preise und Editionen in der Übersicht

Wie viel soll Nightingale kosten? Offiziell gibt es noch keinen Preis für Nightingale, doch Fans auf Reddit schätzen den Preis auf 29,99 $ ein. Sollte das Spiel in Zukunft seinen vollständigen Release anstreben, könnten „Early Access“-Spieler zudem erneut zur Kasse gebeten werden, da die Entwickler über einen möglichen Aufpreis nachdenken. Es ist jedoch noch nichts in Stein gemeißelt (via steam.com).

Das waren bislang alle wichtigen Infos zum Release von Nightingale. Sollten in Zukunft mehr Informationen bekannt gegeben werden, was den Release der Konsolenversion oder neuer Features angeht, werden wir unseren Beitrag aktualisieren.

Seid ihr schon bereit auf Nightingale oder gefällt euch das Fantasy-Setting nicht und möchtet lieber ein realistischeres Survival-Game zocken? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

