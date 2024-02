Nightingale ist ein Survival-Spiel mit PvE-Fokus, das allein oder kooperativ mit Freunden gespielt werden kann, und lädt dazu ein, durch mystische Portale in fantastische Welten einzutauchen. In einem Preview-Event hatte MeinMMO-Autorin Jacqueline die Gelegenheit, die ersten Stunden von Nightingale zu erleben, und war von der Charaktererstellung des Spiels von Anfang an fasziniert. Dabei konnte sie auch einen ersten Eindruck von der Open World gewinnen.

In dem Survival-Spiel Nightingale, welches am 20. Februar erscheint, seid ihr gestrandet in einer Welt voller gefährlicher Fae-Wesen, auf der Suche nach der magischen Stadt Nightingale. In dieser Welt müsst ihr überleben, erkunden und durch Portale reisen, um unterschiedliche Biome zu erleben, allein oder mit Freunden.

Wer schreibt hier? Jacqueline spielt leidenschaftlich gerne Survival-Spiele und MMORPGs jeglicher Art und liebt es, immer wieder in neue Welten abtauchen zu können, sowohl allein als auch im Multiplayer. Von Raft bis The Forest spielt sie durch die Bank weg alles, was ihr bei Survival-Spielen zwischen die Finger kommt.

Was uns in Nightingale erwartet, könnt ihr im folgenden Trailer sehen:

Warum gefällt mir die Charaktererstellung so gut? Mittlerweile ist es nicht ungewöhnlich, seinen Charakter in Spielen zu personalisieren, vor allem in MMORPGs. Auch in Survival-Spielen wie Palworld wird dieses Feature immer häufiger.

Was macht dieses Spiel also so anders als andere? Meiner Meinung nach erinnert der Customizer von seiner Größe her an MMORPGs oder Sims, da es kaum etwas gibt, was ihr nicht verändern könnt. Neben klassischen Anpassungen wie Tattoos oder Narben gibt es auch Features, die man sonst eher selten sieht, wie beispielsweise die Deckkraft eures Make-ups.

So habe ich alleine 1 1/2 Stunden in der Charaktererstellung verbracht, nur um mir alles genau anzuschauen und zu überlegen, welche Augenfarbe mir denn jetzt besser gefällt.

Zusätzlich könnt ihr im Charaktereditor noch euren geschichtlichen Hintergrund festlegen. Hier gibt es 7 unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten: Akademiker, Politiker, Händler, Einsiedler, Officer, Kleinkrimineller und Vagabund.

Außerdem könnt ihr noch euer Alter auswählen, was ebenfalls das Aussehen eures Charakters beeinflusst, in Bezug auf Falten. Zuletzt könnt ihr noch auswählen, auf welcher Schwierigkeitsstufe ihr starten möchtet und wie gut ausgerüstet ihr zu Beginn sein wollt.

„Kein Charakter soll wie der andere sein“

In einer Koop-Session mit den Entwicklern lerne ich das Spiel besser kennen. In einer gemeinsamen Koop-Session mit dem CEO von Inflexion Games, Aaryn Flynn, und Entwickler Neil Thompson spielen wir gemeinsam mit ein paar weiteren Journalist*innen Nightingale.

Zu Beginn unserer Session spreche ich mit Aaryn über den Charaktereditor und bin überrascht von der Größe dessen. Aaryn erklärt mir, dass es ihr Ziel war, dass „kein Charakter wie der andere aussieht und jeder individuell ist“.

Im Verlauf unserer Session kämpften wir gegen Apex-Kreaturen, also riesige Bosse, die je nach Gebiet variieren, reisten durch unterschiedliche Reiche, bekämpften gemeinsam Gegner und lernten auch mehr über die unterschiedlichen Portalkarten, die es im Spiel gibt. So entdeckten wir beispielsweise im späteren Verlauf praktische Features, mit denen wir Apex-Kreaturen mithilfe einer angezeigten Spur finden konnten.

Wie ist insgesamt mein erstes Fazit zu Nightingale? Insgesamt kann ich sagen, dass mir die ersten Stunden in Nightingale sehr gut gefallen haben. Mir ist es besonders wichtig bei neuen Survival-Spielen, dass sie innovative Aspekte bieten, und davon gibt es in Nightingale einige.

Besonders beeindruckend finde ich die Möglichkeit, mithilfe von Portalen in neue Gebiete zu reisen, die jedes Mal anders sind, je nach den Karten, die ihr zum Reisen verwendet. Zudem kommt der Magie-Aspekt nicht zu kurz, was besonders im Mid- und End-Game viele neue Möglichkeiten bietet, wie zum Beispiel das Verfolgen von Apex-Kreaturen oder das Springen über höhere Hindernisse.

Insgesamt hat mich das Spiel bisher positiv überrascht, und ich bin gespannt darauf, was das Studio für die Zukunft geplant hat.

Wenn ihr es nicht mehr bis zum Release von Nightingale abwarten könnt und heute schon auf der Suche nach einem neuen Survival-Spiel seid, kann euch diese Liste dabei helfen, das passende Spiel für euch zu finden:

Die 25 besten Survival-Games 2024 für PS5, PC, Xbox