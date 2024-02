Steam: Neues Soulslike macht euch zu einem italienischen Puppenspieler, gibt im Trailer das Release-Datum bekannt

Ein neues Soulslike auf Steam begeistert seit längerem mit seinem frischen Konzept rund um italienische Folklore. Jetzt zeigt ein neuer Trailer das offizielle Release-Datum.

Worum geht es in diesem Spiel? Enotria ist ein neues Soulslike, welches stark von italienischer Folklore inspiriert ist. Anders als die meisten Spiele dieses Genres setzt es auf ein weniger düsteres Setting, sondern entführt euch stattdessen in bunte und sonnige Gebiete, die an das warme Italien erinnern.

Die Welt und Bewohner von Enotria, sind in einem ewigen Spiel gefangen, welches für einen unnatürlichen Stillstand sorgt. Ihr übernehmt die Rolle des „Maskenlosen“ und setzt eure Seele in eine sonst leblose Puppe ein, um die Kontrolle zu übernehmen.

Frei von einer vorgeschriebenen Rolle sammelt ihr verschiedene Masken, die euch unterschiedlichste Fähigkeiten geben und werdet so zur „Maske des Wandels“ im Kampf gegen das ewige Spiel.

Wann erscheint es? Am 21. Juni 2024 soll Enotria auf Steam, der Playstation 5 und der Xbox erscheinen.

Ebenfalls kündigt der Trailer bereits eine Deluxe Edition an, welche ein DLC, verschiedene Extras, Skinsets und ein Artbook beinhalten soll. Ebenfalls ermöglicht euch diese Edition das Spiel bereits 72 Stunden früher zu spielen.

Was zeigt der Trailer sonst noch? Der Trailer zeigt zwar kein neues Gameplay, gibt dafür aber noch einmal einen Einblick in die Lore von Enotria. Ihr seht die leblose Puppe, die ihr eure Seele einsetzt, über Trümmern hängen und ihre Augen öffnen.

Danach seht ihr, wie sich eure Puppe im Kampf gegen verschiedene Gegner stellt und seine Maske wechselt, um sich der Situation anzupassen. Einer dieser Gegner ist eine Kreatur mit riesigen Hörnern, einer goldenen Maske und leuchtenden Augen.

Ebenso zeigt euch der Trailer verschiedene Orte, die euch in Enotria erwarten. Neben Ruinen, die vom alten Italien inspiriert sind, könnt ihr auch einen Ort sehen, der an eine Kirche erinnert. Auch dort bekommt ihr eine mysteriöse Gestalt zu sehen, die ihre Arme erwartungsvoll in den Himmel streckt.

Wenn ihr den ersten Trailer zu Enotria verpasst habt, könnt ihr ihn auf MeinMMO sehen:

