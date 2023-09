Neues Soulslike ist genau da anders, wo Dark Souls so heraussticht: wird bunt statt düster, setzt auf italienische Folklore

Enotria: The Last Song ist ein Soulslike, welches auf Steam erscheint und mit einem neuen Konzept in diesem Genre herausstechen will. Im neusten Trailer zeigen euch die Entwickler das Charaktermodell und ihr buntes Setting in einem sommerlichen Italien.

Worum geht es in Enotria? Dieses kommende Soulslike setzt nicht nur auf ein buntes Setting in einem sonnenbeschienenen Land, sondern lockt ebenfalls mit einem interessanten Story-Konzept.

Die Welt wurde vom Canovaccio – dem ewigen Spiel – gepackt und ist in einem mysteriösen Stillstand gefangen. In dieser Welt seid ihr der Maskenlose und somit als einziger frei von einer vorgeschriebenen Rolle.

Als Meister eures eigenen Schicksals begebt ihr euch in den Kampf gegen die mächtigen Autoren des Spiels. Dabei sammelt ihr verschiedene Masken, um neue Fähigkeiten zu erhalten.

Das Spiel erscheint für PC auf Steam, PS4/ PS5 und Xbox.

Im neusten Trailer präsentieren die Entwickler euch das Charaktermodell, samt Kampfstil und wie gut die in Unreal Engine 5 erstellte Umgebung aussieht:

Was zeigt der Trailer? In der ersten Minute des Trailers wird euch der Hauptcharakter, also der Maskenlose, vorgestellt. Game-Director Stoyan Stoyanov erklärt euch dabei einiges über Neuerungen, die zusammen mit ihrem Wechsel zu Unreal Engine 5 vorgenommen wurden.

Folgende Charakter-Features werden euch vorgestellt:

Markierungen am Arm, die leuchten, wenn ihr Magie für eure Zauber sammelt

Der Maskenlose kann die Welt um sich herum verändern

Wechseln der getragenen Maske, um neue Fähigkeiten zu erlangen

Drei anpassbare „Loadouts“ mit eigenem Stil, eigener Ausrüstung und Slots für Fähigkeiten

Das Wechseln der Maske scheint im Spiel fließend zu funktionieren – jedenfalls ist in der Vorstellung zu sieht, wie der Charakter seine Hand vor sein Gesicht führt und nach einem hellen Lichtschein eine neue Maske trägt. Wie der Maskenwechsel sich ins Gameplay einfügt, ist allerdings noch nicht ersichtlich.

Weiter präsentieren die Entwickler den Kampfstil des Charakters und wie sehr seine Bewegungen vom Motion Capture profitieren. Das Gameplay wurde stark überarbeitet, denn die Entwickler wollen neben dem interessanten Konzept auch ein gutes und flüssiges Spielerlebnis bieten.

Zu sehen sind in dem Trailer einige kleine Kampfausschnitte mit verschiedenen Angriffen, die genau das versprechen: flüssige und klare Bewegungen, die gut ineinander greifen.

Folgende Gameplay-Features werden vorgestellt:

Bewegungen mit Motion Capture aufgenommen

Mehrfaches parieren für einen aggressiven Spielstil

KI-Verhalten der Gegner

Ein bisschen Verrücktheit, um es spannender zu machen

Verschiedenen Waffen

Wenn ihr mehr von Enotria und dem Gameplay sehen wollt, könnt ihr euch den offiziellen Showcase der Tokyo Game Show 2023 auf Youtube anschauen.

Quinta, die sonnige Stadt der ewigen Festlichkeiten

Letztlich gibt euch der Trailer noch einen Einblick in das sonnige Setting des Spiels, welches mit Unreal Engine 5 bearbeitet wurde. Zu sehen sind hier zum Beispiel überflutete Ruinen, mediterrane Felder und Städte, bunte Wandgemälde und eine Küste voller Schiffswracks.

Unter anderem wird euch der erste Spielbereich, die Stadt Quinta, mit einem wunderschönen Zusammenspiel aus Sonne und Schatten, vorgestellt.

Vor allem in diesen letzten Minuten des Trailers wird deutlich, was die Entwickler damit meinen, wenn sie von einem bunteren und hellerem Soulslike sprechen. Überall sind die Farben zu sehen, die man erwartet, wenn man an ein sonniges und mediterranes Italien denkt.

Was haltet ihr von diesem Konzept? Könnte Enotria mit seinem Konzept und neuem Ansatz wirklich in diesem Genre Erfolg haben? Diskutiert gerne mit.

