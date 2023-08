Neues Spiel wie Dark Souls vereint Folklore und Persona 5: „Habe bisher nichts davon gehört, jetzt ist es mein meist erwartetes Souls-Like“

Enotria: The Last Song wird von dem passionierten Studio Jyamma Games aus Italien entwickelt. Der erste Teaser-Trailer wurde bereits 2021 hochgeladen, aber wer bis heute noch nichts von dem Spiel gehört hat, sollte dies definitiv nachholen.

Was ist Enotria? Dieses Souls-Like entführt euch in ein sonnenbeschienenes Land, welches stark von italienischer Folklore geprägt ist. Das Canovaccio – ein ewiges Spiel – hat die Welt gepackt und hält sie in einem unnatürlichen Stillstand gefangen.

Als Maskenloser seid ihr als einziger frei von einer vorgegebenen Rolle und Meister eures eigenen Schicksals. So begebt ihr euch in den Kampf gegen die mächtigen Autoren des Spiels.

Ihr sammelt verschiedene Masken, um neue Fähigkeiten zu erhalten und werdet so zur Maske des Wandels.

Über die Repräsentation von Italiens Kultur zeigen sich in den Kommentaren via Youtube vor allem italienische Spieler begeistert:

ThetiThief schreibt: “[…] Als Italiener sehe ich mein Land von Herzen repräsentiert. […]”

Nesher92 meint: “[…] Endlich kann unsere Kultur in einem Weg repräsentiert werden, die Italien wirklich gerecht wird. […]”

benjaminnossin9853 schreibt: “So froh ein italienisches Videospiel zu sehen, dass sich seiner reichen Folklore bedient […]”

Was zeigt der Trailer? Der Trailer beginnt mit einem Einstieg in die Story von Enotria. Eine Art Maskenfriedhof gibt direkt den Eindruck, dass die Welt von viel Leid geprägt ist. Eine menschliche Puppe aus Holz hängt an Fäden über den Masken. Nachdem ihr kurz ihren leeren Blick sehen könnt, greift die Puppe nach einer vor ihr schwebenden Maske. Dies scheint der Anfang der Reise des Maskenlosen zu sein.

Das Gameplay zeigt euch ein Kampfsystem, welches von anderen Spielen, wie Dark-Souls und Bloodborne, inspiriert ist. Mit verschiedenen Waffen und Angriff-Abfolgen begebt ihr euch in die Kämpfe gegen verschiedene Gegner.

Auffallend ist die gelungene Kombination aus einem eher sommerlichen Setting und den dunklen Elementen eines typischen Souls-Like, denn alles scheint fast wie schöne Urlaubsaufnahmen eines sonnigen Italiens … bis man auf die Monster trifft.

