Neues Soulslike ist 91 % positiv auf Steam, führt heimlich kurz vor Release verhassten Kopierschutz ein

Lies of P ist seit dem 18. September auf PS5, Xbox Series X|S und dem PC (Steam, Game Pass) spielbar. Nach starken Bewertungen durch die Fachpresse haben die Entwickler aber kurz vor Release den umstrittenen Kopierschutz Denuvo hinzugefügt. Das Programm ist unter Gamern verhasst.

Was ist das für ein Spiel?

In Lies of P spielt ihr eine Puppe des berühmten Erfinders Gepetto mit dem Codenamen „P“ – offensichtlich handelt es sich dabei um Pinocchio.

In der Stadt Krat sollten Puppen den Menschen eigentlich dienen, laufen nun aber Amok und haben fast die gesamte Bevölkerung abgeschlachtet. Ihr sollt dafür sorgen, dass die Stadt nicht vollständig untergeht und müsst dazu auch lügen, etwas, das Puppen eigentlich weder dürfen noch können.

Dabei bekämpft ihr im klassischen Souls-Stil Bosse und Gegner mit verschiedenen Waffen und könnt leveln, um eigene Builds zu kreieren.

So kommt Lies of P an: Auf Steam hat das Spiel aktuell eine Bewertung von 91 % und ist damit „sehr positiv“ (Stand 19. September). Auch die Bewertungen von der Fachpresse auf Metacritic können sich sehen lassen:

81 für die PS5-Version

82 für die PC-Version

84 für die Xbox-Version

Bei den Kollegen von der GameStar gab’s im Test zu Lies of P eine 82. Großes Lob erhielten sowohl die knallharten Bosskämpfe, das Parade-System und die hübsche Spielwelt. Abzüge gab’s für die Story und die teilweise frustrierenden Stellen.

Die GamePro vergibt sogar 83 Punkte und lobt das Spieldesign mit den verschiedenen Waffen sowie die umfangreichen Inhalte mit unterschiedlichen Spielstilen, Kampagne und New Game+. Kritik erhält die steile Lernkurve, sich teilweise wiederholende optische Inhalte und das Fehlen von Koop.

In der Community liest man häufig, dass Lies of P am ehesten das Soulslike ist, welches irgendwie Bloodborne auf dem PC nahekommt. Das düstere, viktorianische Setting von Bloodborne hebt den Eintrag von allen anderen Soulsborne-Spielen ab und Lies of P scheint dieses Thema gut zu treffen.

Seht hier den Trailer zu Lies of P:

Entwickler fügen 3 Tage vor Release Denuvo hinzu

Wie die Tracking-Seite SteamDB aufschlüsselt, wurde bei Lies of P zumindest in der Steam-Version am 15. September Denuvo als Kopierschutz hinzugefügt. Diese Änderung wurde im Vorfeld von den Entwicklern nicht kommuniziert und kam nach dem Embargo-Fall für die Reviews.

Denuvo sorgt in der Theorie dafür, dass Spiele nicht raubkopiert werden können. In der Praxis führt es aber häufig zu Probleme. Die GameStar etwa zeigte schon, dass das Programm selbst starke Systeme ausbremsen kann.

Generell sorgt Denuvo bei etlichen Nutzern dafür, dass die Spiele und sogar ganze Systeme nicht mehr so flüssig laufen. Entsprechend sauer sind Gamer, wenn das Programm zum Einsatz kommt, wie schon frühere Berichte zeigen:

Warum genau sich Entwickler NEOWIZ dazu entscheiden hat, Denuvo zu nutzen und das vorher nicht zu kommunizieren, wurde noch nicht verraten. MeinMMO hat nachgefragt, eine Antwort steht aktuell noch aus.

Denuvo selbst brüstete sich lange Zeit damit, quasi nicht knackbar zu sein und tatsächlich galt es als eines der sichersten Systeme für den Kopierschutz. Eine besonders genervte Hackerin hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen:

Hackerin knackt eines der sichersten Systeme der Welt, verbreitet Hassnachrichten in Hogwarts Legacy