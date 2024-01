Vor Bloodborne Kart wurde Walther bekannt durch ihr Bloodborne Demake, was quasi eine PS1-Version des Spiels zeigen sollte. Das war sogar spielbar und hat einen kleinen Teil des Spiels adaptiert. Bloodborne Kart ist dabei noch ambitionierter, orientiert sich aber immer noch an PS1-Optik.

Wer auf Bloodborne 2 oder einen PC-Port wartet, der ist seit Jahren frustriert. Doch am 31.01.2024 sollte ein inoffizielles Spiel im Bloodborne-Universum erscheinen: Bloodborne-Kart. Inspiriert vom Fan-Demake des Soulslikes, sollte sich das Spiel stark an Mario Kart orientieren, nur eben in der düsteren Gothic-Welt von Bloodborne.

