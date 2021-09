Künstler sammelt 270.000 Euro für handgemalte Guides – Nintendo klagt, stampft das Projekt ein

Der talentierte Künstler Philip Summers erstellte in den letzten Jahren eine Reihe handgezeichneter Guides für diverse Nintendo-Klassiker und konnte so rund 270.000 € über Kickstarter sammeln. Das klingt nach Erfolg und Nintendo gefällt das so gar nicht.

Was ist passiert? Der Künstler Philip Summers arbeitet schon lange an seinem Herzensprojekt: Eine Serie von handgezeichneten Guides zu mehreren Nintendo-Spielen.

Metroid

Zelda

Contra

Ninja Gaiden

Die Guides sollten Spieler in bunten Comic-Panels durch schwierige Missionen und Rätsel leiten sowie Geheimnisse und Sammelobjekte offenlegen. Das scheint vorerst aber nur ein Traum zu bleiben.

Anwälte von Nintendo sehen darin nämlich erneut eine Gefahr für die eigenen IPs. Sie drohen Summers mit einer Klage, sollte er die Forderung im Unterlassungsschreiben nicht erfüllen und den Verkauf seiner Guides nicht einstellen. Der Künstler wusste, dass das passieren kann, nahm das Risiko aber in Kauf in der Hoffnung, es gäbe am Ende doch ein Happy End.

Welche Gefahr Nintendo bei solchen Projekten sieht, fragen sich Fans schon lange. Finanzielle Bereicherung an den eigenen Werken könnte eine Erklärung sein. Philip Summers Kickstarter-Kampagne (via Kickstarter.com) konnte immerhin rund 270.000 Euro einnehmen.

Summers stellt Hand-Drawn Game Guides ein – Hofft aber weiter

Das sagt der Künstler: Auf Twitter gibt Philip Summers seinen Followern Updates. Zuletzt gab es für Fans seiner Arbeit jedoch schlechte Nachrichten. Die Bücher, in denen die handgemalten Guides eingefasst werden sollten, kommen nicht. Eingestampft, aufgrund einer drohenden Klage seitens Rechteinhaber Nintendo.

Ich habe heute Nacht den Stecker für Hand-Drawn Game Guides auf Kickstarter gezogen. Ja, genau aus dem Grund, aus dem ihr glaubt. Ich hatte die Hoffnung, dass ich einem Rechtsstreit entgehen könnte, aber ich habe es nicht geschafft. Natürlich bin ich enttäuscht, aber ich kann verstehen, warum das passiert, es ist okay, ich bin nicht sauer. Philip Summers, via Twitter

Anders als Summers sind die Fans des Projekts sehr wohl sauer. Einige Twitter-Nutzer drohen sogar damit, ihre Vorbestellung von Nintendo-Spielen zu stornieren. Andere kreiden an, dass Nintendo kein Recht dazu hätte, die handgezeichneten Guides einzustampfen. Ob das wahr ist oder nicht, ein Rechtsscharmützel gegen den Giganten Nintendo können Durchschnittsmenschen nicht finanzieren.

Wie geht es weiter? Für den Moment hat Summers alle Vorbestellungen der Bücher storniert. Alle Kickstarter-Backer erhalten zudem ihr gespendetes Geld zurück. Ganz hat Summers die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben: In den kommenden Tagen möchte der Künstler sich informieren, ob er das Projekt doch noch veröffentlichen und monetarisieren kann.

Warum ist das nicht überraschend? Nintendo ist dafür bekannt, die Finger stets am Richterhammer zu halten. Immer wieder werden Fan-Projekte rigoros eingestampft und die Ersteller oder Entwickler mit Klagedrohungen bombardiert. Dabei handelt es sich öfter um von Fans entwickelte Videospiele und weniger um zu Papier gebrachte Kunst.

Eines der bekanntesten Beispiele dürfte die Pokémon Fan-Edition Uranium sein: Pokémon Uranium: Nach 1,5 Millionen Downloads ist Schluss – Nintendo verbietet das Spiel