So fielen im subreddit r/LifestreamFail ( via reddit ) zahlreiche Kommentare darüber, dass die Sperre von Dr. Disrespect nun auch vor Gericht kommen könnte. Der beliebte Streamer verlor 2020 sehr plötzlich und ohne öffentliche Erklärung seinen Vertrag mit Twitch und wurde dauerhaft gebannt.

Das war die Ausgangssituation: James “PhantomL0rd” Varga war einer der ersten Twitch-Stars, auf dessen Channel sich Tausende von Zuschauern tummelten. Er spielte ab 2011 professionell League of Legends, hatte sich aber schon vorher einen Namen in kompetitiven Spielen wie Quake 3 Arena oder Counter Strike gemacht.

Der ehemalige Streamer James “PhantomL0rd” Varga ( League of Legends ) hat Twitch verklagt, nachdem die Streaming-Plattform ihn gebannt hat. Nun schrieb er auf Twitter, dass er das Gerichtsverfahren in allen Punkten gewonnen hat. Statt der 35 Millionen US-Dollar Schadensersatz, die er forderte, bekam er allerdings lediglich etwas über 20.000 $ zugesprochen.

