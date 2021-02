Fortnite beendet legendäre Klage gegen 14-jährigen Cheater, den Mami verteidigte

2017 verklagte Epic einen 14-jährigen, der Cheats zum damals noch ganz neuen Spiel „Fortnite: Battle Royale“ auf YouTube zeigte. Seine Mutter verteidigte den Teenager, Epic wolle ihren Sohn zum Sündenbock machen. Jetzt erst, mehr als 3 Jahre später, wurde der Fall beigelegt. Epic und die Familie haben sich geeinigt.

Das ist der Fall: Im Oktober 2017 ging Epic Games gegen Leute vor, die Videos auf YouTube hochluden. In den Videos wurden Cheats zu Fortnite: Battle Royale gezeigt. Epic Games wollte die Videos über Copyright-Strikes von YouTube nehmen. Doch zwei Nutzer weigerten sich, die Videos offline zu stellen. Gegen die reichte Epic Games dann Klage ein: Man wollte 150.000$ US-Dollar Schadensersatz von ihnen haben.

In einem Fall stellte sich heraus, dass der YouTuber ein 14-Jähriger war. Der soll mindestens 14-mal aus Fortnite gebannt worden sein, habe aber einfach weitergemacht. Er lud Videos von sich hoch, wie er Fortnite spielte und dabei einen „Wallhack“- und einen „Aimbot“-Cheat verwendete.

Epic Games erfuhr erst im Rahmen der Klage, dass es sich bei dem Cheater um einen 14-jährigen handelte, fuhr mit der Klage aber ungerührt fort.

Mutter sagte: Epic mache ihren Sohn zum Sündenbock

Was sagte die Mutter damals? Die Mutter des Jungen machte im November 2017 eine Eingabe ans Gericht. Sie sagte, ihr Sohn müsse hier nur als Sündenbock herhalten. Der habe die Software gar nicht selbst hergestellt, sondern nur heruntergeladen.

Epic Games wolle mit der Klage nur von den eigenen Problemen ablenken. Sie habe ohnehin nicht zugestimmt, dass ihr minderjähriger Sohn Fortnite spiele.

Das sagte der Sohn: Der Sohn selbst sagte: Er hätte gar nicht gecheatet, sondern nur „gemoddet.“ Und Modden wäre ja nicht gegen die Regeln von YouTube. Daher sah er überhaupt nicht ein, die Videos vom Netz nehmen zu müssen.

Er verwendete in einem Video den Hashtag #FuckUEpicGames.

Das machte den Fall so legendär: Die Klage gegen den 14-jährigen war offenbar der erste Fall, in dem jemand nur wegen Cheatens verklagt wurde. In anderen Fällen hatten Beklagte die Cheats selbst entwickelt oder verkauft, wie eine Expertin damals sagte.

Das junge Alter des Cheaters und die Ausführungen der Mutter trugen zum Bekanntheitsgrad der Klage bei. Außerdem ist die Klage mittlerweile fast so alt wie Fortnite: Battle Royale selbst.

Nach mehr als 3 Jahren einigt sich Epic mit dem 14-jährigen Cheater

So lief der Fall dann: Tatsächlich hat sich der Fall ewig hingezogen. Das Gericht wollte den Fall nicht abweisen. Die Mutter und der Beklagte hatten sich aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr zu den Vorwürfen geäußert. Daher drängte Epic darauf, dass das Gericht ein Versäumnisurteil fällen sollte. Das Gericht widersprach dem aber, weil der minderjährige Beklagte eine rechtliche Vertretung brauche. Also musste Epic weitere Anträge stellen. Das zog den Fall dann über Jahre in die Länge.

Erst jetzt hat sich Epic Games mit dem Beklagten geeinigt. Aber es heißt die Einigung sollte „vertraulich“ bleiben, weil der Beklagte noch keine 18 Jahre alt ist und geschützt werden soll.

Epic Games sagt in einem Statement ans Gericht (via torrentfreak): „In diesem Fall überwiegt das Persönlichkeitsrecht des Angeklagten das Interesse der Öffentlichkeit.“

Dem Jugendlichen könnten durch eine Veröffentlichung des Urteils unfaire Schäden entstehen.

Ursprünglich war der Junge auf 150.000 US-Dollar Schadensersatz verklagt worden, man kann aber wohl annehmen, dass die Einigung mit einer geringeren Zahlung zustande kam. Epic hatte zu verstehen gegeben, sie wollten niemanden ruinieren, sondern nur das Cheaten in Fortnite unterbinden.

Der damals 17-jährige FaZe Jarvis wurde lebenslang aus Fortnite gebannt – auch er hatte für die Kamera gecheatet und einen Aimbot verwendet.

Epic Games hat in den Jahren danach weitere Exempel gegen Cheater statuiert. So hat man 2019 einen professionellen YouTuber lebenslang aus Fortnite gebannt und eine Karriere damit praktisch über Nacht beendet. Der hatte in einem Video vorgeführt, wie das so ist, Fortnite mit einem Aimbot zu spielen:

