Falls euch das beste Soulslike 2023 zu schwer war, könnt ihr es vielleicht bald im Kino genießen, ohne selbst zu spielen

Lies of P landet dieses Jahr wohl auf den meisten Top 10 Spiele-Listen. Kein Wunder also, dass die Entwickler des Steam-Spiels bereits einige Anfragen erhalten haben, um das Spiel in die Kinos zu bringen.

Was ist das für ein Spiel?

Lies of P ist ein Soulslike-Spiel, das im September 2023 auf Steam, Gamepass und Konsolen veröffentlicht wurde.

Euer Charakter ist eine Puppe, die vom bekannten Erfinder Gepetto geschaffen wurde – offensichtlich spielt ihr also Pinocchio.

Eigentlich sollten die Puppen den Menschen dienen, nun hat sich der Spieß aber gedreht und viele Menschen wurden von den Puppen getötet.

Um die Stadt zu retten müsst ihr lügen, was ihr eigentlich weder dürft noch könnt.

Im klassischen Souls-Stil kämpft ihr gegen Bosse und Gegner mit verschiedenen Waffen und könnt leveln und eigene Builds erschaffen.

Wie bei Soulslike-Spielen üblich, ist das Spiel recht schwer.

Das Spiel ist mehrfach für Preise nominiert und hat auf Steam über 90 % positive Bewertungen und ist dort das am besten bewertete Soulslike des Jahres 2023.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck vom Spiel machen.

Den Entwicklern liegen gleich mehrere Angebote für Verfilmungen vor

Könnte das Spiel ins Kino kommen? Lies of P gehört wohl für viele zu den besten Spielen 2023. Das haben wohl auch einige Filmemacher bemerkt und einen Gefallen an einem erwachseneren Pinocchio-Film gefunden.

Der Direktor des Spiels, Jiwon Choi verriet im Interview mit Gamerant,

Es gibt sicherlich Geschichten, die wir im Spiel nicht einführen konnten, und ich denke, das lässt Spieler darüber nachdenken, ob das Studio Round8 bereit ist, diese Geschichten in anderen Medienformen zu erzählen. Wir haben bereits Angebote von verschiedenen Parteien dazu erhalten. Jiwon Choi im Interview mit Gamerrant

Konkreter wollte Choi nicht erzählen, um welche Angebote es sich handelt. Nachdem in den vergangenen Jahren der Fluch der schlechten Videospielverfilmungen jedoch offenbar gebrochen wurde, liegt auch bei Lies of P eine filmische Umsetzung nahe. Ihr könnt das Spiel also vielleicht in absehbarer Zukunft einfach im Kino ansehen, statt euch an den Bossen abzuarbeiten.

DLC und Fortsetzung sind bereits geplant

Wie geht es bei Lies of P weiter? Das Soulslike kam 2023 so gut bei den Fans an, dass die Entwickler bereits an einer Fortsetzung arbeiten. Zunächst wird aber erstmal ein neues DLC das Spiel erweitern. Diese beiden Projekte stehen auf der Prioritäten-Liste ganz oben, verriet Choi. Wie es danach weitergeht, ist allerdings noch ungewiss:

Es ist jetzt zu früh, um einen detaillierten Plan dazu zu teilen. Ich glaube jedoch, dass wir sagen können, dass das Studio Optionen prüft, um die Geschichte von Lies of P auf positive Weise fortzusetzen. Jiwon Choi

Wenn ihr jetzt wieder Lust auf ein Soulslike bekommen habt, haben wir hier eine Liste mit 5 knallharten Spielen wie Dark Souls und Elden Ring für euch erstellt.