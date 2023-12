Steam: Neues Soulslike lockt mit einer albtraumhaften Welt, jetzt könnt ihr die Demo spielen

Auf Steam könnt ihr seit gestern die Demo des neuen Soulslike Morbid: The Lords of Ire spielen. Was euch in dem Spiel und seiner Horror-Welt erwartet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Spiel? Morbid: The Lords of Ire ist der Nachfolger des isometrischen Action-Rollenspiels Morbid: The Seven Acolytes aus dem Jahr 2020.

Im nächsten Jahr soll euch der neue Teil erneut in die finstere und albtraumhafte Welt von Mornia locken. Diesmal mit neuer 3D-Grafik, statt im düsteren Pixel-Look. Wie sein Vorgänger verspricht dieses neue Soulslike jedoch jede Menge Abenteuer in einer Horror-Welt.

Wann erscheint es? Ein genaues Release-Datum gibt es für Morbid: The Lords of Ire noch nicht. Lediglich von einer Veröffentlichung 2024 ist bis jetzt die Rede.

Auf Steam könnt ihr jedoch seit gestern, dem 05. Dezember 2023, die Demo spielen.

Den passenden Trailer zur Demo haben wir hier für euch eingebunden:

Was euch erwartet: Wie der Trailer zeigt, erwarten euch in diesem Spiel viele Kämpfe gegen seltsame und finstere Kreaturen. Monster, die aussehen wie ein gewaltiger Klumpen zusammengewachsenen Fleisches, verweste Leichen, insektenartige Kreaturen oder ein riesiges, blutiges Mammut.

Der Trailer hält damit schon einmal, was die Beschreibung des Spiels verspricht. Die sagt, dass ihr euch in den verschiedenen Gebieten gegen grauenhafte Kreaturen und albtraumhafte Visionen behaupten müsst.

In diesem Soulslike bestimmt euer Verstand, wie schwer ihr es haben werdet

Daneben verspricht euch Morbid: The Lords of Ire einige andere Features, die eure Spieldurchläufe zu einzigartigen Erlebnissen machen sollen:

Fünf Welten des Zorns: In fünf verschiedenen Welten sollt ihr euch dem Kampf gegen das Böse stellen. Unter anderem in schneebedeckten Bergen, düsteren Untergründen und verdorbenen Städten.

In fünf verschiedenen Welten sollt ihr euch dem Kampf gegen das Böse stellen. Unter anderem in schneebedeckten Bergen, düsteren Untergründen und verdorbenen Städten. Spielstile: Versucht euch in neuen Spielstilen, mit vielen tödlichen Waffen, Ausrüstung, Runden und Segungen.

Versucht euch in neuen Spielstilen, mit vielen tödlichen Waffen, Ausrüstung, Runden und Segungen. Wahnsinn oder Verstand: Ob ihr euch dem Wahnsinn hingebt oder bei klarem Verstand bleibt, beeinflusst eure Umwelt stark und eure Wahrnehmung der Welt dynamisch. Im Wahnsinn seid ihr zwar stärker, aber das Risiko ist größer. Auch eure Belohnungen könnt ihr auf diese Weise selbst beeinflussen.

Welchen Eindruck habt ihr von diesem neuen Soulslike? Kennt ihr vielleicht bereits den Vorgänger? Schreibt uns gerne in die Kommentare.

