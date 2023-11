Steam: Neues Spiel lockt mit Souls-Like-Kämpfen und griechischer Mythologie – Schaut hier den Trailer

Habt ihr nach dem Trailer Lust euch in die Abenteuer des griechischen Helden zu stürzen? Schreibt uns in den Kommentaren gerne eure Meinung.

Neben dem Gameplay zeigt der Trailer auch einiges an verschiedenen Gebieten, welche den Eindruck einer düsteren, fast zerstörten Welt vermitteln und damit nicht nur an andere Souls-Like-Spiele erinnert, sondern ebenfalls die Atmosphäre des Krieges zwischen Menschen und Göttern vermittelt.

Lords of the Fallen ist endlich die Konkurrenz zu Dark Souls, auf die ich 10 Jahre gewartet habe

Wie der Trailer verspricht, müsst ihr im Kampf viele Techniken beherrschen und nutzen, um siegreich hervorzugehen. Neben der Verteidigungstaktiken wie Blocken und Ausweichen, sehen wir in dem Trailer eine Vielzahl an verschiedenen Angriffen.

Was könnt ihr erwarten? In der offenen Welt von Achilles: Legends Untold trefft ihr auf viele verschiedene Gegner, welche neben Menschen und menschlichen Gestalten auch mystischen Kreaturen, Fabelwesen und Tieren nachempfunden sind.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was ist das für ein Spiel? Achilles: Legends Untold ist ein Action-Rollenspiel, welches euch in einer offenen Welt Souls-Like-Kämpfe verspricht.

Das Action-Rollenspiel Achilles: Legends Untold ist gestern, am 02. November 2023 auf Steam erschienen und verspricht euch Souls-Like-Kämpfe in einer Welt nach der griechischen Mythologie inspiriert.

Insert

You are going to send email to