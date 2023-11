Neues Soulslike für Steam, PS5 und Xbox verbindet italienische Folklore mit Fantasy, startet Beta – So macht ihr mit

Noch bis zum 15. Dezember können sich alle Liebhaber des Soulslike-Genres zur geschlossenen Beta von „Enotria: The Last Song“ auf Steam anmelden. Das Spiel des Entwicklers Jyamma Games wirft euch in ein fantastisches Setting, das im Wesentlichen von der italienischen Folklore beeinflusst ist.

Was macht das Spiel besonders? Geistige Nachfolger der renommierten Souls-Spiele des japanischen Studios From Software gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Das jüngst erschienene „Lords of the Fallen“ ist nur ein Beispiel von vielen.

„Enotria“ will nun mit lokalem Charme bestechen. Die gleichnamige Fantasy-Welt ist nämlich stark von der italienischen Folklore beeinflusst. Die ersten Trailer zeigen bereits die verschachtelte Architektur einer italienischen Stadt, staubige Gassen und prächtige Tempelanlagen:

Soulslike mit Urlaubs-Feeling

Darum geht’s im Spiel: Eine seltsame Kraft namens „Canovaccio“ hält die Welt unter ihrer Kontrolle. Um die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, gilt es, zu den Waffen zu greifen – und zu den Masken. Sie stellen ein zentrales Element von „Enotria“ dar.

Erst einmal gelootet, können die Masken im laufenden Spiel gewechselt werden. Sie statten die Spielfigur mit verschiedenen Fähigkeiten aus, die aus dem gesichtslosen Helden einen Krieger, Schurken oder Kampfmagier machen.

Im August 2023 war das Spiel auf der Gamescom in Köln zu sehen, wo es auch für zwei Awards nominiert war. Nur kurz darauf veröffentlichte das Entwicklerstudio anlässlich der Toyko Game Show im September ein Technical Showcase Video. Darin betont Game Director Stoyan Stoyanov, dass es dem Team hinter „Enotria“ sehr wichtig sei, sowohl den Traditionen des Genres, als auch jenen des mediterranen Szenarios treu zu bleiben.

Dargestellt wird die zugegeben nach Urlaub anmutende Spielwelt von der Unreal Engine 5. Wie im Video zu sehen, sorgen flüssige Animationen für einen aggressiveren Kampfstil, wie wir ihn etwa aus „Bloodborne“ kennen.

So könnt ihr euch zur Closed Beta von Enotria anmelden

So seid ihr dabei: Wer auf das anspruchsvolle Gameplay der Souls-Spiele steht, kann „Enotria“ bald schon selbst ausprobieren. Zu viel Zeit sollte man sich aber nicht lassen. Nur noch bis zum 15. Dezember 2023 kann man sich über die Website des Entwicklers zur geschlossenen Beta anmelden. Dazu müsst ihr euch mit Namen und E-Mail-Adresse anmelden, einen Fragebogen ausfüllen, sowie den Discord-Channel, und den Newsletter des Spiels abonnieren.

Die Beta ist PC-exklusiv und läuft über Steam. Allerdings können nicht alle, die sich dafür anmelden, gleich losspielen. Zunächst soll nur ein kleiner Teil der Bewerber ausgewählt werden, um das Spiel zu testen. Erst nach und nach wird die Zahl der teilnehmenden Spieler erhöht. Die geschlossene Beta dient dazu, Probleme der aktuellen Version festzustellen, und die allgemeine Qualität des Spiels zu verbessern.

Wichtig dabei: Die Beta unterliegt einer NDA (Non-Disclosure Agreement), was nichts anderes heißt, als dass alles, was ihr während des Spielens erlebt, streng vertraulich bleiben muss.

Alle Beta-Spieler erhalten zusätzlich einen In-Game-Skin, der pünktlich zum Release aktiviert werden kann. Erscheinen soll das Spiel voraussichtlich 2024 für PC (Steam), PS5 und Xbox Series X/S. Ein genaues Datum gibt es derzeit noch nicht.

Wie gefallen euch die bisherigen Trailer? Stürzt ihr euch begeistert auf jedes neue Soulslike, oder haltet ihr aufgrund des meist hohen Schwierigkeitsgrades lieber Abstand?

