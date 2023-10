Lord of the Fallen 2023: Alles, was ihr zum Release des neuen Action-RPGs wissen solltet

Lords of the Fallen ist der neue Ableger des gleichnamigen Titels aus 2014. Diesmal jedoch schneller, besser und tödlicher. Wir zeigen euch alles Wichtige zum Release, den Klassen und den Neuerungen, die ihr 2023 erwarten könnt.

Was ist das für ein Spiel? Lords of the Fallen ist der neue Teil des gleichnamigen Ablegers aus dem Jahre 2014. Nun, mit einer besseren Grafik und zahlreichen Änderungen lässt sich bis auf denselben Schauplatz und der gleichen Bedrohung, keine Vergleiche ziehen. Das Kampfsystem hat sich geändert, es gibt viele Klassen und ihr könnt euren Helden selbst erstellen. Das Spiel hüllt sich jetzt in einen neuen Soulslike-Mantel und zeigt, wie gut es geworden ist.

Wir zeigen euch jetzt in unserer Übersicht alles Wichtige zum kommenden Releasen am Freitag und erklären euch, was ihr erwarten könnt.

Lords of the Fallen: Das Wichtigste im Überblick

Titel: Lords of the Fallen 2023

Genre: Action-RPG, Soulslike

Release: 13. Oktober 2023

Entwickler: HEXWORKS

Inhalt: Knüpft an zukünftige Ereignisse des Vorgängers aus 2014 an

Plattformen: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Steam, Windows

Coop: vorhanden

PvP: vorhanden

Lords of the Fallen: Release, Editionen & Preise

Wann startet der Release? Lords of the Fallen startet am 13. Oktober 2023.

Auf welchen Plattformen erscheint das Spiel? Das Spiel erscheint auf PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Steam, Windows.

Gibt es einen Early Access? Nein, ob vorbestellt oder nicht, jeder Spieler startet zur selben Zeit ohne Frühzugang in die Welt des Action-RPGs.

Kann man Lords of the Fallen vorbestellen? Ja, das Spiel lässt sich digital oder in jedem Online-Shop vorbestellen.

Welche Editionen gibt es? Je nachdem, ob ihr euch für eine digitale oder physische Kopie des Spiels entscheidet, gibt es insgesamt drei Editionen. Folgende stehen zur Auswahl:

Standart-Edition – Preis: 69,99 € (für Steam nur 59,99 €)

Umfasst:

Eine Kopie von Lords of the Fallen

Wenn vorbestellt:

Exklusive Bronze-, Silber- und Goldrüstungsfarben (um Rüstungen einzufärben)

3 ERF-Gegenstände

5 MP-Gegenstände

5 LP-Gegenstände

Deluxe-Edition – Preis: 79,99 € (für Steam nur 69,99 €)

Umfasst:

Eine Kopie von Lords of the Fallen

Dunkler Kreuzritter – Zugang zu einer Klasse, die erst im späteren Verlauf des Spiels freigeschaltet wird

Rüstungs- und Waffen-Set des dunklen Kreuzritters

100-Seitiges digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Modellgalerie in 3D

Wenn vorbestellt:

Exklusive Bronze-, Silber- und Goldrüstungsfarben (um Rüstungen einzufärben)

3 ERF-Gegenstände

5 MP-Gegenstände

5 LP-Gegenstände

Collector’s-Edition – Preis: 229,99 € (für PS5 und Xbox Series X)

Umfasst:

Eine Kopie von Lords of the Fallen

Dunkler Kreuzritter – Zugang zu einer Klasse, die erst im späteren Verlauf des Spiels freigeschaltet wird

Rüstungs- und Waffen-Set des dunklen Kreuzritters

100-Seitiges digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Modellgalerie in 3D

19 cm große Statue des dunklen Kreuzritters

Metalener Schaukasten für euren dunklen Kreuzritter

Steelbook

Doppelbedruckte Poster und Kunstkarten

Wenn vorbestellt:

Exklusive Bronze-, Silber- und Goldrüstungsfarben (um Rüstungen einzufärben)

3 ERF-Gegenstände

5 MP-Gegenstände

5 LP-Gegenstände

Lords of the Fallen: Das ändert sich 2023

Was ändert sich zum Vorgänger? Lords of the Fallen 2023 geht einen anderen Weg als sein Vorgänger. Damals konntet ihr nur den Protagonisten „Harkyn“ zocken und aus einer viel kleineren Auswahl an Klassen euren Helden formen. Das soll sich 2023 mit dem neuen Ableger ändern, denn ihr habt eine viel größere Auswahl an Klassen.

Zudem könnt ihr euren eigenen Helden formen und seid nicht mehr an eine fixe Hauptperson gebunden. Ihr allein bestimmt, wie ihr ausseht und welchen Kampfstil ihr pflegen möchtet. Obendrauf hat sich das Gefühl rund um Kämpfe geändert. Während sich 2014 alles langsam und träge angefühlt hat, kämpft ihr im neuen Lords of the Fallen wendiger, schneller und dynamischer.

Viele Waffen und Rüstungen sollen euch auf den Reisen unterstützen und sollte mal etwas schiefgehen hilft euch die Welt der Toten, Umbral, wieder auf die Füße zu kommen und weiter zu kämpfen.

Lords of the Fallen: Alle Klassen in der Übersicht

Wie viele Klassen gibt es? Insgesamt gibt es 10 Klassen. Folgende sind bekannt:

Dunkler Kreuzritter Eine Klasse, die für aggressive Kämpfe ausgelegt sind

Heiliger Ritter Eine Klasse, mit Schwert und Schild. Perfekt für Nahkämpfer

Udirangr-Kriegswolf Eine Klasse, die einem Barbaren ähnelt

Partisan Eine Klasse, die in der Rolle eines Hybrids Platz findet. Ihr könnt im Nah- sowie Fernkampf kämpfen.

Mournstead-Infanterie Eine Klasse für diejenigen, die gerne mit einem Speer und schwerer Rüstung kämpfen wollen

Schwarzfeder-Waldläufer Eine vielseitige Klasse mit Bogen und einer Axt.

Verbannter Nachsteller Eine starke Klasse, die mit doppelten Klingen sich schnell durch seine Feinde schneidet

Prediger Orius’ Ein Kleriker mit einem mächtigen Stahlhammer und Wundern

Freuerkultist Eine Klasse, die sich der Pyromantie bemächtigt

Verdammter Eine Klasse, die sich wie in Dark Souls als Bettler spielen lässt



Sind Klassen wichtig in Lords of the Fallen? Nicht unbedingt. Zu Beginn definiert euch eure Klasse, da ihr je nachdem welche ihr ausgewählt habt, bestimmte Waffen und Rüstungen an die Hand bekommt. Gegen Mitte und Ende des Spiels ist, das jedoch egal, da ihr eure Klasse so umbauen könnt, dass ihr jede Waffe und Rüstung sowie Zauber wirken oder benutzen könnt.

Was haltet ihr von Lords of the Fallen? Werdet ihr euch das Spiel zulegen und glaubt ihr, es könnte sich hierbei um eine starke Alternative handeln? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

