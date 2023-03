Überraschungshit Dark and Darker verschwindet von Steam – Kämpft mit schweren Vorwürfen

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Laut eines südkoreanischen Magazins habe der Gründer von Ironmace zuvor bei Nexon gearbeitet, wo bereits 2021 ein Projekt vorgestellt wurde, das ziemlich genau das sei, was Dark and Darker ist (via n.news.naver.com ).

Auch einigen Reddit-Nutzer fiel auf, dass das Spiel nicht mehr auf Steam zu finden ist (via Reddit ). Auf der offiziellen Website von Dark and Darker , auf der ein Steam-Link hinterlegt war, wird nun angezeigt, dass der Inhalt nicht gefunden werden konnte.

Aufgrund der sensiblen rechtlichen Natur dieser Angelegenheit müssen wir mit unseren Aussagen vorsichtig sein, um unsere Position nicht zu gefährden. Wir bitten um euer Verständnis, während wir daran arbeiten, das Spiel so schnell wie möglich wieder verfügbar zu machen. Bitte seien Sie versichert, dass wir alles für unsere Fans tun werden, was möglich ist. Vielen Dank!

An alle unsere Fans: Wir haben kürzlich eine Unterlassungserklärung und eine DMCA-Abmahnung von Nexon bezüglich Dark and Darker erhalten, die auf verzerrten Behauptungen beruht. Wir arbeiten derzeit mit unserem Rechtsteam zusammen, um diese Angelegenheit so gut wie möglich zu bereinigen.

Wieso ist Dark and Darker nicht mehr auf Steam verfügbar? Am 25. März teilten die Entwickler auf dem Discord-Server des Spiels mit, dass sie mit einer Unterlassungserklärung und einer DMCA-Abmahnung kämpfen.

Was ist Dark and Darker?

