Dark and Darker flog von Steam, jetzt ist es plötzlich kostenlos spielbar, aber es gibt einen Haken

Dark and Darker wurde wegen eines Rechtsstreits von Steam entfernt, jetzt ist das Spiel kostenlos spielbar, aber nur in einer sehr eingeschränkten Variante.

Was ist Dark and Darker für ein Spiel?

Dark and Darker ist ein PvEvP-Dungeon-Crawler, der auf ein mittelalterliches Fantasy-Setting setzt.

Ihr erkundet alleine oder mit Freunden den Dungeon. Dazu stehen euch verschiedene Klassen zur Verfügung. Jede Klasse hat unterschiedliche Fähigkeiten, die euch im Kampf gegen die Gefahren des Dungeons helfen.

Die Dungeons bestehen aus unterschiedlichen Verliesen und Katakomben, in denen sich wertvolle Schätze befinden, die es für euch zu ergattern gilt.

Während ihr euch die Taschen vollstopft, müsst ihr aber auf Monster, feindliche Spieler und Fallen achten, die euch erledigen wollen. Euren Loot erhaltet ihr nur, wenn ihr es schafft, von der Karte zu fliehen.

Warum flog Dark and Darker von Steam? Dark and Darker genoss einst große Beliebtheit, ehe es von Steam entfernt wurde. Die Entfernung war gemäß des Entwicklerstudios Ironmace die Folge einer Unterlassungserklärung und einer DMCA-Abmahnung des südkoreanischen Entwicklerstudios und Publishers Nexon.

Laut eines südkoreanischen Magazins werfe Nexon den Entwicklern von Dark and Darker vor, der Gründer von Ironmace habe in der Vergangenheit bei Nexon gearbeitet und nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen die Idee und Teile der Assets und des Codes gestohlen (via n.news.naver.com).

Dark and Darker ist plötzlich kostenlos

Was ist der Haken? Im Rahmen der OTK Games Expo wurde angekündigt, dass Dark and Darker ab jetzt von allen kostenlos gespielt werden kann (via darkanddarker.com). Für kostenlose Accounts gibt es jedoch gleich mehrere Einschränkungen.

Zum einen ist die kostenlose Version, wie auch die normale Version, immer noch nicht auf Steam. Außerdem können Gratis-Spieler nicht das komplette Spiel spielen. Sie erhalten eine eingeschränkte Version des Dungeon-Crawlers.

Zwar stehen ihnen die normalen Dungeons zur Verfügung, Dungeons mit einer höheren Schwierigkeitsstufe sind jedoch nicht enthalten. Ebenfalls können Gratis-Accounts wohl nicht handeln und dürfen nur einen Charakter erstellen.

Wem das Spiel gefällt, kann allerdings jederzeit eine Vollversion erwerben und erhält damit den Zugriff auf alle existierenden Inhalte. Der bis dahin erspielte Fortschritt bleibt dann ebenfalls erhalten.

Gibt es sonst noch Veränderungen? Mit dem Free2Play-Update läutet das Spiel eine neue Season ein, die Anfang Juni beginnen soll. Dabei soll das Spiel laut den Patch-Notes (via DarkandDarker.com) für Anfänger, die durch die kostenlose Variante ins Spiel kommen, weniger ausweglose Situationen geben und etwas mehr „verzeihen“.

Auch Balance-Änderungen an Items und den Klassen sowie die Entfernung der „Schrott“- und unbenannten Unique-Items gibt es mit dem neuen Update.

Um das Spiel noch etwas für anfängerfreundlicher zu gestalten, haben alle Klassen einen kleinen Buff der Standard-Lebenspunkte bekommen, wodurch die Überlebenschancen gerade für neue Spieler etwas steigen sollen.

Für Dark and Darker ist auch eine Mobile-Variante in Arbeit. Das Handy-Spiel soll schon 2024 erscheinen und dabei ganz neue Spielinhalte liefern, die man so nicht aus dem PC-Spiel kennt. Ob die Mobile Variante auch kostenlos in die Stores kommt, ist noch unklar. Hier erfahrt ihr aber schon mehr zum Mobilen-Ableger: Dark and Darker feiert dieses Jahr seinen Release auf Mobile – Alles zum mittelalterlichen Dungeon-Crawler