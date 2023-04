Entwickler von Dark and Darker startet unerlaubten Spendenaufruf und scheitert – „Ihr Ziel ist es, uns ausbluten zu lassen“

Ein Mitglied des „Dark and Darker“-Teams hat einen Spendenaufruf gestartet, der kurz darauf beendet wurde. Doch der Aufruf war gar nicht zugelassen. Die Gründe für den Aufruf seien die anhaltenden Plagiatsvorwürfe eines Konkurrenten sowie die damit zusammenhängenden Gerichtskosten gewesen.

Was ist Dark and Darker?

Dark and Darker wird von dem Indie-Studio Ironmace entwickelt und setzt auf ein mittelalterliches Fantasy-Setting.

Der Titel soll auf Steam erscheinen und bot bereits einige Playtests auf der Plattform an, die tausende Spieler begeisterten.

Im März verschwand Dark and Darker von Steam.

Dark and Darker ist ein Dungeon-Crawler mit PvP-Fokus. Ihr durchsucht ein düsteres Schloss nach Loot und prügelt euch in 3er-Team mit anderen Spielern. Sterbt ihr in einer laufenden Runde, verliert ihr wie in einem EFT-Like eure gesammelte Beute. Als Waffen stehen euch Magie und Zauberei, Schwerter und Schilde sowie Fernkampfwaffen wie eine Armbrust zur Verfügung.



Teammitglied startet unautorisierten Spendenaufruf

Was hat es mit dem Spendenaufruf auf sich? Ein Mitglied des „Dark and Darker“-Teams hat auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels einen Spendenaufruf via GoFundMe geteilt. GoFundMe ist eine Crowdfunding-Plattform, auf der beispielsweise Unternehmen Geld für ihre Projekte oder Start-ups sammeln können.

Wie das englischsprachige Magazin PC Gamer berichtet, hat der Spendenaufruf in weniger als einer Stunde knapp 46.000 Dollar gesammelt. Dann wurde die GoFundMe-Seite wieder geschlossen und der Discord-Post des Teammitglieds gelöscht.

Auf Twitter gibt es weiterhin Screenshots von dem GoFundMe und dem in der Zwischenzeit gelöschten dazugehörigen Discord-Post. Vermutungen, dass einer der Entwickler gehackt worden sei, erwiesen sich jedoch als falsch.

Wie weitere Mitglieder des „Dark and Darker“-Teams in einem Statement auf dem Discord-Server gemeldet haben, war das GoFundMe zwar legitim, doch es sollte noch gar nicht gestartet werden. Das Teammitglied, das den Spendenaufruf gepostet hat, sei nur sehr leidenschaftlich und „habe die Dinge selbst in die Hand genommen“. Der Spendenaufruf sei nicht autorisiert gewesen.

„Ihr Endziel ist, uns mit Gerichtsgebühren ausbluten zu lassen“

Wieso wurde das GoFundMe erstellt? In einer Nachricht, die mit dem Spendenaufruf gepostet wurde, verweist das Teammitglied von Dark and Darker auf den Rechtsstreit mit Nexon und sagt, Nexon wolle Ironmace mit Gerichtskosten ausbluten lassen.

Wir sind kein großes Studio, und wir haben nicht so viel Geld wie Nexon. Die Realität der Situation ist, dass ihr Endziel ist, uns mit Gerichtsgebühren ausbluten zu lassen […]. Ich habe eine Gofundme-Seite eingerichtet, auf der ihr spenden könnt, um uns in unserem Kampf zu unterstützen. Jede Spende wird zur Finanzierung unseres Rechtsstreits gegen Nexon verwendet […]. Ein Teammitglied von Dark and Darker auf Discord

Nexon ist in einem Rechtsstreit mit Ironmace, dem Studio hinter Dark and Darker. Der südkoreanische Entwickler und Publisher werfe dem Indie-Studio Urheberrechtsverletzung vor (via Discord).

Ein Ironmace-Mitarbeiter, der in der Vergangenheit für Nexon tätig war, soll urheberrechtlich geschützte Informationen von Nexon kopiert, gestohlen und darauf aufbauend Dark and Darker entwickelt haben.

Der Steam-Hit Dark and Darker wehrt sich gegen Plagiats-Vorwürfe – Jetzt war sogar die Polizei im Studio