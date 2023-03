Neuer Shooter auf Steam hat am 1. Tag schon 123.000 Zuschauer auf Twitch – Warum ist The Finals so beliebt?

Der neue Shooter „The Finals“ hat eine Closed Beta auf Steam gestartet, die schon am ersten Tag 123.000 Zuschauer auf Twitch anzog.

Was ist das für ein Spiel? The Finals ist ein kommender Arena-Shooter von Embark Studios, der als F2P-Titel auf PC via Steam, auf PS5 und auf Xbox Series X|S erscheint.

In dem Shooter tretet ihr in einer Art Gameshow gegen andere Spieler an, dabei stehen euch verschiedene Waffen und Gadgets zur Verfügung. Außerdem könnt ihr in the Finals die enorme Zerstörbarkeit der Maps nutzen, um die Karten zu euren Gunsten zu verändern und daraus einen taktischen Vorteil zu ziehen.

Neben der Möglichkeit, ganze Gebäude wegzusprengen, könnt ihr euch auch an eure Gegner heranschleichen und sie möglichst lautlos eliminieren. Generell stellt ihr euer Loadout frei zusammen und wählt die von euch genutzten Waffen, Fertigkeiten und Geräte.

Aktuell läuft eine zweiwöchige Closed Beta von The Finals, an der auch MeinMMO-Redakteur Maik Schneider teilgenommen hat.

Hier seht ihr Gameplay aus der „The Finals“-Beta:

The Finals bringt frischen Wind in das müde Shooter-Genre

Warum ist the Finals so beliebt? The Finals ist am 07. März in die Closed Beta gestartet und hatte bereits am ersten Tag einen Höchstwert von 123.000 Zuschauern auf Twitch (via Sullygnome). Doch wieso ist der Shooter so beliebt?

The Finals bringt frischen Wind in das Shooter-Genre. Es ist eine neue, unverbrauchte IP. Zudem haben die großen Namen des Genres aktuell einen schwierigen Stand.

Mit The Finals kommt dann ein komplett neuer F2P-Shooter auf den Markt, auf den Shooter-Fans hoffen können und der nicht die bekannten Sub-Genres besetzt. Es ist weder ein neuer “Battle Royal”-Shooter noch ein EFT-Like.

Passend dazu bringt The Finals einige Aspekte mit, die die Herzen von Shooter-Fans höher schlagen lassen. Dazu zählen moderne Waffen und Gadgets, ein außergewöhnliches Movement sowie ein Shooter erfahrenes Entwicklerteam – bei Embark Studio arbeiten ehemalige DICE- und Battlefield-Mitarbeiter wie Patrick Söderlund und Robert Runessson.

All das macht The Finals zu einem Spiel, in das man als Shooter-Fan zumindest mal reinschauen möchte. Allerdings ist der Zugang zu einer Closed Beta beschränkt und nicht jeder wurde zu dem Test eingeladen. Vielen bleibt da nur noch das Schauen eines Streams, um einen ersten Eindruck des Gameplays außerhalb von Trailern zu erhalten.

Könnt ihr noch bei der Beta mitmachen? Ja, die Closed Beta läuft noch zwei Wochen und in der Theorie könnt ihr noch teilnehmen. Dazu müsst ihr auf der Steamseite von The Finals einen Zugriff zu dem Test beantragen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass ihr anschließend auch Zugriff erhaltet.

The Finals: Beta-Keys – So kommt ihr in die Closed Beta auf Steam