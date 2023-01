Battlefield 2042 wollte 2 Dinge anders machen als seine Vorgänger – Nächstes Update schmeißt letzte Neuerung raus

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Was fühlt ihr, wenn ihr an Battlefield 2042 denkt? Wartet ihr auf den nächsten Teil der Reihe oder seid ihr bereit, dem Shooter noch eine Chance zu geben? Welche weiteren Änderungen wünscht ihr euch? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

Battlefield 2042 ist seit Oktober 2021 auf dem Markt und bekam viel Kritik. Es galt in den Augen vieler Spieler als Flop. Schritt für Schritt hat man jedoch am Spiel gearbeitet und verzeichnete in den letzten Monaten steigende Spielerzahlen .

Jetzt geht es den Spezialisten an den Kragen. Das Klassen-System kehrt zurück. Wie das in Zukunft aussieht, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Also machte Battlefield 2042 die Kehrtwende. Man richtete eine „Core Feedback“-Initiative ein. Hier sammelten die Entwickler das Community-Feedback und erklärten ihre Gedanken und Vorgehensweisen, wie man den Shooter in Zukunft umbauen möchte.

