Im Kriegs-MMO auf Steam kämpft ihr in ewigen Schlachten – Hat 84 % positive Reviews

Im Kriegs-MMO Foxhole auf Steam kämpft ihr mit hunderten von anderen Spielern in endlosen Online-Gefechten. Das Game schneidet mit 84 % positiven Reviews sehr gut auf der Spielplattform ab.

Was ist Foxhole für ein Spiel? Bei dem Game handelt es sich um einen MMO-Shooter mit Kriegssetting und Sandbox-Elementen. Spieler kämpfen aus der Top-Down-Perspektive in Online-Kriegen und beeinflussen damit den Verlauf des Geschehens.

Foxhole befand sich mehr als fünf Jahre lang auf Steam im Early Access. Am 28. September 2022 hatte es dann mit dem 1.0 Inferno-Update seinen vollständigen Release auf der Spieleplattform.

Dieses Game wurde uns von MeinMMO-User RevengA4 empfohlen. Vielen Dank dafür!

Entscheidet euch für eine Seite und kämpft

Wie sieht das Gameplay in Foxhole aus? Als Spieler wird man in eine Art Parallelwelt geworfen, in der die Weltkriege niemals zum Ende gekommen sind. Das Setting von Foxhole erinnert dabei mit seinen Fahrzeugen und Waffen an die Zeiten den ersten und zweiten Weltkriegs.

In der fiktiven Welt herrscht ein permanenter Online-Krieg. Wenn ihr euch also ausloggt, werden trotzdem weiterhin Kämpfe ausgetragen – von anderen Spielern.

Denn statt NPCs kümmern sich in Foxhole die Spieler um sämtliche Kriegs-Aspekte, wie die Herstellung von Munition oder die Versorgung der Front mit Gütern.

Hier seht ihr einen Trailer zum Kriegs-MMO:

Zu Beginn des Spiels könnt euch entscheiden, welcher der beiden fiktiven Kriegsparteien ihr euch anschließen möchtet:

Colonials

Wardens

Jede Seite kann dabei bis zu mehreren tausend Spieler umfassen.

Ihr könnt euch in unterschiedlichen Bereichen betätigen und etwa in Logistik, Basisbau, Aufklärung oder Kampf euren Beitrag dazu leisten, dass eure Seite gewinnt. Euch werden vom Spiel zahlreiche Freiheiten gegeben, das Gameplay so zu gestalten, wie ihr es möchtet.

Die Logistiker im Kriegs-MMO sind auch schon einmal in den Streik getreten, da die Versorgung an der Front zunehmend anstrengend wurde. Am Ende bekamen sie dafür ein Zug-System in Foxhole.

Durch die Perspektive von oben erhaltet ihr einen Überblick über das Kampfgeschehen und könnt euer Vorgehen strategisch planen. Das solltet ihr auch, denn Taktik ist im Spiel wichtig.

Daneben steht Teamplay im Vordergrund. Absprachen in der Gruppe sind essenziell, um die Schlacht zu euren Gunsten zu wenden. Ihr verfügt über einen permanenten Spielcharakter, wodurch ihr euch mit euren Taten innerhalb eurer Fraktion einen Namen machen könnt.

Wie bewerten Spieler Foxhole? Der Shooter wird auf Steam sehr positiv bewertet. Von den insgesamt 25.139 Reviews sind 84 % positiv (Stand: 15. Januar 2023, via Steam).

Spieler loben in den Bewertungen das Gameplay und die Erlebnisse, die sie in Foxhole machten:

Migacz: „ […] Es ist grafisch nicht das 8. Weltwunder, aber dieses Spiel ist ein großartiger Kriegssimulator. Du wirst in diesem Spiel kein Held sein. Niemand wird das sein. Krieg ist ein massiver Prozess, der Hunderte von Menschen benötigt. Jemand schießt, ein anderer heilt ihn, der nächste hilft ihm mit Artilleriefeuer, während sein Freund durch die Gegend fährt, jemand trägt Granaten, jemand muss sie mit einem LKW an die Front bringen, ein anderer muss sie herstellen, die nächsten müssen Ressourcen dafür abbauen und veredeln, jemand muss es planen und sagen, wie viele und wohin sie geliefert werden müssen und so weiter … Ich liebe jeden Aspekt dieses Meisterwerks“.

PhoebeBridgers: „Ich schreibe diese Bewertung trotz der geringen Anzahl von Stunden (ich bin mir sicher, dass ich mehr spielen werde, nachdem ich diese Bewertung eingereicht habe), aber ich und zufällige Fremde haben gerade eine Brücke genommen und es war so geil. 10/10 würde wieder von einem Panzer überfahren werden“.

Wie viel kostet Foxhole? Auf Steam bezahlt ihr für den Shooter aktuell 24,99 € (Stand: 15. Januar 2023).

