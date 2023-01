Wir haben euch in einem kleinen Video die Spiele-Highlights 2023, auf die sich die MeinMMO-Redaktion am meisten freut, zusammengefasst.

Was kann ich mit Steam Edelsteinen machen? Ihr könnt die Edelsteine unter anderem für Booster-Packs ausgeben, mit denen ihr wiederum eurer Kontingent an Sammelkarten erweitern könnt. Pro Booster-Pack erhaltet ihr 3 zufällige Sammelkarten zu einem ausgewählten Spiel.

Was kann ich sonst mit den Steam Sammelkarten machen? Wenn ihr eine Sammelkarte nicht länger haben möchtet, könnt ihr diese auch in Edelsteine umwandeln. Edelsteine stellen eine virtuelle Währung auf der Spieleplattform dar und können erneut weiter verkauft oder eingetauscht werden.

In dem Fall sind das die 3 der insgesamt 6 Karten, die ihr euch in Naraka: Bladepoint kostenlos erspielt.

So könnt ihr zum Beispiel in Naraka: Bladepoint 3 der insgesamt 6 verfügbaren Karten durch das Spielen des Games bekommen.

Dadurch könnt ihr sehen, wie viele Karten ihr euch noch in dem ausgewählten Game kostenlos erspielen könnt und wie viele ihr euch durch Handel holen müsst. Häufig beträgt die Anzahl der erzielbaren Karten die Hälfte der insgesamt verfügbaren Karten in einem Spiel.

Wie bekomme ich bei Steam Sammelkarten? Um die virtuellen Bildchen zu bekommen, müsst ihr Spiele auf der Plattform zocken, die an der Sammelkarten-Aktion teilnehmen. Hin und wieder bekommt ihr im Spielverlauf Karten, welche in eurem Steam-Inventar auftauchen.

