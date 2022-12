Battlefield 2042 soll jetzt endlich das Spiel werden, das Fans wollen: „Sind an einem guten Punkt“

Battlefield 2042 war vom Release weg der Gegenstand großer und teils vernichtender Kritik. Nun zeigen sich die Entwickler optimistisch und wollen Spieler doch noch vom Shooter überzeugen.

Vor etwas mehr als einem Jahr, am 19. November 2021, startete Battlefield 2042 als neuester Ableger. Doch der Start ging daneben, zahlreiche Fehler und unbeliebte Entscheidungen führten zu viel Kritik.

Davon konnte sich das Spiel sich bislang nur bedingt erholen. Zuletzt ging es zumindest bei den Spielerzahlen auf Steam bergauf, zudem gestalten sich auch die Bewertungen etwas positiver. Auf Steam steht das Feedback bei „allen Rezensionen“ (121.133) immer noch auf größtenteils Negativ, mit 32 % negativen Bewertungen. Aber zumindest die „kürzlichen Rezensionen“ der letzten 30 Tage (4.038) stehen auf „Ausgeglichen“, mit 59 % positiven Kritiken.

Darüber hinaus startete die Season 3 mit neuen Inhalten, das beliebtere Klassensystem kehrt zurück, das Spiel schließt sich dem Game Pass sowie EA Play an und auch ein erster Ausblick auf Season 4 und 5, Inhalte für das kommende Jahr, wurden gegeben. Das Spiel soll also weiterhin verbessert und mit Content versorgt werden.

Die Situation scheint das Team hinter Battlefield 2042 ein Jahr nach dem Launch optimistisch zu stimmen.

„Wir wollen, dass dieses Spiel besser wird“

Das sagen Entwickler: In Interviews mit „PC Gamer“ haben sich mehrere Personen aus dem Team hinter dem Spiel zu Wort gemeldet. Sie sehen Battlefield 2042 jetzt offenbar in einem deutlich besseren Zustand, als es zum Launch und direkt danach der Fall war.

Wir haben das Spiel und die Qualität an einen Punkt gebracht, an dem das Team mehr Spieler hin: Da waren wir anfangs nicht. Wir hielten es nicht für fair, neue Spieler in ein Spiel zu bringen, dessen Erlebnis nicht dem entspricht, was es eigentlich sein sollte. erklärte Senior Producer Ryan McArthur gegenüber PC Gamer

McArthur beschreibt den jetzigen Stand als einen „guten Punkt“, auf dem weiter aufgebaut werden solle: „Aus der Perspektive des Live-Service wollen wir noch mehr tun. Wir wollen, dass dieses Spiel besser wird.“

Unter anderem kündigte Dice im Roadmap-Update an, dass Anfang 2023 Season 4 erscheint, mit einem neuen Spezialisten, einer Map, sowie einem neuen Battle Pass und voraussichtlich auch neuen Waffen. Season 5 soll dann mit einer weiteren Map erscheinen, die einen Schauplatz aus Battlefield 4 darstellen soll.

„Wir haben ein sehr gutes Gefühl, was die Richtung angeht, in die sich das Spiel entwickelt“, zeigte sich auch Associate Producer Alexia Christofi gegenüber PC Gamer optimistisch.

Im Rückblick zeigt man sich selbstkritisch: Laut McArthur habe ein Fokus bei der Entwicklung darauf gelegen, besonders „innovativ“ zu sein. Doch am Ende habe das dazu geführt, dass die „Kernessenz“ eines Battlefield-Spiels fehlte.

„Wir haben in Richtung Mond gezielt, aber einfach daneben gehauen“, meint Christofi in Bezug auf den Launch des Spiels. Man schob Season 1 nach hinten, was Christofi als „schwierig“ bezeichnet: „Aber das Team erkannte, dass wir es aus den richtigen Gründen taten und dass wir uns auf die Frage konzentrieren mussten: ‚Wie können wir sicherstellen, dass das Feedback der Community stärker in unsere Arbeit einfließt?'“

McArthur erklärt, dass gewissermaßen „Übersetzungsarbeit“ eine Rolle dabei spielt: „Ein Großteil des Feedbacks, das wir erhielten, war insofern negativ, dass es sehr aggressiv negativ war, aber das macht es nicht falsch. Der Schlüssel für uns war, es zu durchforsten und zu sagen: ‚Wenn man die Emotionen herausnimmt, was haben sie gesagt? Was fehlt ihnen?'“ Mittlerweile sei das Feedback auch noch konstruktiver geworden und man versucht, das umzusetzen.

Christofi erklärt darüber hinaus: „Wir sind sehr daran interessiert, dieses Feedback zu bekommen und erkennen, dass unsere Spieler Battlefield lieben, dass sie Battlefield schon immer geliebt haben und dass wir eine Menge von ihnen lernen können.“

Wie sich das letztlich genau gestaltet, dürften die kommenden Monate zeigen. Aber Battlefield 2042 scheint eher das Spiel werden zu wollen, das Spieler von Anfang an wollten.

Was haltet ihr aktuell von Battlefield 2042? Gebt ihr dem Spiel noch eine Chance, oder seid ihr mit dem Shooter fertig? Erzählt es uns in den Kommentaren!

