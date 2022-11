Der Release von Battlefield 2042 war von Krisen geschüttelt und ist mittlerweile knapp ein Jahr her. Nun stellten die Entwickler Pläne für die Zukunft vor und kündigt Testmöglichkeiten an.

Am 19. November 2021 erschien Battlefield 2042, doch es legte keinen guten Start hin: Es hagelte Kritik – für Fehler, Bugs und Neuerungen, die nicht funktionierten. Mittlerweile ist dieser Start nahezu ein Jahr lang her.

Nun meldeten sich die Entwickler mit einem Development-Update: Die Season 2, die vorsichtig positives Feedback einholte, geht auf ihr Ende zu und die Season 3 soll weitere Änderungen bringen.

Das genaue Start-Datum ist noch unbekannt, die dritte Season soll aber noch im November vollständig vorgestellt werden. Schon jetzt ist aber klar, dass Battlefield 2042 nochmal versuchen möchte, zu dem Anlass Spieler anzulocken.

So wird Battlefield 2042 mit dem Start der Season 3 sowohl in den Xbox Game Pass Ultimate kommen, als auch für EA Play Mitglieder verfügbar werden. Spieler mit entsprechenden Mitgliedschaften könnten also in das Spiel einsteigen.

Zudem wird es Gratis-Zeiträume für Battlefield 2042 für alle Spieler geben, die mal reinschnuppern wollen:

Auf den Xbox-Konsolen vom 1. bis zum 4. Dezember 2022

Auf Steam vom 1. bis 5. Dezember

Und auf der PlayStation vom 16. bis 23. Dezember

Zudem gingen die Entwickler schonmal ein wenig auf den kommenden Content ein.

Was bringt Battlefield 2042 in der kommenden Season?

Das kommt dazu: Schon im Sommer 2022 hatten die Entwickler angekündigt, dass das Spiel zum alten, beliebteren Klassen-System zurückkehren würde. Das wird in Season 3 nun umgesetzt.

Die Spezialisten werden in die Klassen „Assault“, „Supporter“, „Engineer“ und „Recon“ eingeordnet. Jede Klasse bekommt Klassen-Ausrüstung und -Gadgets, sowie bestimmte Waffen-Kompetenzen. So wird jede Klasse ihre Gameplay-Vorteile bekommen. Recons beispielsweise können ihren Atem beim Zielen mit Sniper-Gewehren besser halten, als andere Klassen.

Mehr dazu erfahrt ihr im Dev-Update-Video:

Zudem kommen in Season 3 mehr Vault-Waffen, wie die XM8 aus Bad Company 2 und die A91 aus Battlefield 3 zurück. Weitere sollen während Season 3 und Season 4 kommen – denn es wurde auch angekündigt, dass man an weiteren Inhalten für Battlefield 2042 arbeitet, die Pre-Production für 2023 sei schon gestartet.

Auch an den Maps wird gearbeitet. Weiterentwickelte Formen der Launch-Maps Kaleidoscope, Renewal und Orbital sollen kommen, außerdem Reworks von „Manifest“ und „Breakaway“.

In Manifest sollen beispielsweise Flaggen näher zusammen rücken, damit man schneller in die Schlacht einsteigen kann. Außerdem wird es bessere Deckungen geben, Licht und Sichtbarkeit werden auch verbessert. Breakaway wurde derweil umfassend angepasst und änderte einige POIs auf der Karte.

In Season 3 soll Battlefield 2042 außerdem einen neuen Spezialisten, einen neuen Battlepass und eine kleinere, enge Map für Infanterie geben, mit einer neuen Location.

Genauere Infos zur Season 3 sollen noch im November kommen.

Was haltet ihr von den Neuerungen? Sind die Testphasen was für euch, steigt ihr nochmal in Battlefield 2042 ein? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und starke Shooter-Alternativen findet ihr hier.