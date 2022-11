The Division 2 verschiebt Season 11 – Bringt keinen neuen Spielmodus bis zum Frühjahr 2023

Noch im Mai dieses Jahres startete The Division 2 mit Season 9 und einer guten Story durch. Das schürte Hoffnung und die kleine Flamme in den Herzen vieler Fans. Doch nun verfällt Entwickler Ubisoft erneut in das altbekannte Verhaltungsmuster. Season 11 und auch die neuen Inhalte für Jahr 5 kommen jetzt alle erst im Frühjahr 2023.

Es will einfach nicht rund laufen bei Tom Clancy’s – The Division 2. Dabei sah es Mitte des Jahres so gut für neue und vor allem regelmäßige Inhalte im Deckungs-Shooter aus. Nachdem lange Zeit gar nichts passiert war, brachte Season 9 dann endlich eine packende Story ins Spiel.

Damals kündigte der Entwickler an, dass The Division 2 als Live-Service-Game wieder regelmäßig mit frischem Content ausgestattet werden soll. Eine Roadmap für 2022 unterstützte die ambitionierten Pläne.

Die Fahndungsziele aus Season 10 in The Division 2.

Season 10 war für August und Season 11 für Dezember 2022 geplant. Doch diese Termine konnte man beide nicht halten.

Der Start von Season 10 „Der Preis der Macht“ wurde um einen Monat verschoben – kam somit erst am 13. September ins Spiel.

Aufgrund eines Problems mit dem Sprachsystem, nach einem der letzten Updates, rutscht jetzt sowohl die Fahndung nach „General Anderson“ als auch das Bekleidungs-Event der aktuellen Season 10 in den Dezember. Es sollte eigentlich kommende Woche starten.

Auch Season 11 startet damit nicht mehr pünktlich. Sie wird, sofern alles planmäßig verläuft, erst im Frühjahr 2023 live gehen.

Dies beinhaltet auch den neuen PvE-Spielmodus „Descent“ mit Rogue-Lite-Elementen. Er sollte ebenfalls im Dezember starten.

All das gab Ubisoft am 09. November auf dem offiziellen Twitter-Account von Tom Clancy’s – The Division 2 bekannt und zeigte dort auch die aktualisierte Roadmap.

Die aktualisierte Roadmap von The Division 2 für Season 10, 11 und Jahr 5.

Neue Roadmap erzeugt Frust bei den Spielern: Der kontinuierliche Fluss mit neuen Inhalten und Updates fließt also auch weiterhin bei The Division 2 nur stockend. So stellt der Spieler Bertram Hein auf Twitter gleich den direkten Vergleich mit dem Live-Service-Game Destiny 2 an.

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Live-Service-Spiel, das schlimmer ist als der Live-Service von Destiny 2. Zumindest macht Bungie noch [Waffen-]Reskins und recycelt alte Inhalte [aus Destiny 1], um „neuen“ Content zu machen… [Division 2] macht nicht einmal „neuen“ Content. Und ja, ich weiß, sie haben 2 neue Spielmodi hinzugefügt. Aber ich meine 2 Spielmodi in 3 Jahren und die Season 1 bis 4 liefen buchstäblich zweimal. ärgert sich der Division-2-Spieler Bertram Hein via Twitter

Nebenbei muss sich der Entwickler auch noch um die vielen alten und neuen Probleme des Deckungs-Shooters bemühen.

Die Darkzone, das PvP-Areal in Division 2, wird von einem „Invisible-Glitch“ heimgesucht.

Das Set „Aktivierte Direktive“, wirft nicht immer korrekt Hohlspitz-Munition an Teammitglieder ab.

Delta-Fehler in Aktivitäten oder der Open World plagen das Spiel bis heute.

Zudem ein „Sprachumstellungs-Bug“, bei dem man unendlich SHD-Level und Materialien bekommt.

Wie lange hier die Reaktionszeiten beim Support für das Spiel sein können, hat ein kürzlicher Spielfehler gezeigt. Eine Waffe war nach dem wöchentlichen Reset gleich für mehrere Tage gratis im Spiel erhältlich. Spieler erwarben sie daraufhin tausendfach und verkauften sie wieder für Credits. Oder man löste sie auf, um mit den Materialien, das Expertise- und Know-How-Level zu pushen.

The Division 2 schenkte Agenten eine Waffe – Spieler fluteten sofort den Verkaufsstand

Immerhin hält Ubisoft weiterhin an der Entwicklung von Inhalten für Jahr 5 und für The Divison 2 fest. Agenten können daher mit Updates bis ins nächste Jahr rechnen, auch wenn die einen fiesen Beigeschmack haben.

Die aktuelle Story verspricht zumindest noch etwas Spannung. Schon bald steht das Hauptziel der Fahndung nach „General Anderson“ an. Spieler werden den Anführer der True Sons finden müssen. Er versucht Frieden mit den Black Tusk auszuhandeln, um dann mit vereinten Kräften gegen The Division vorgehen zu können.

Jahr 5 wird dann einen kompletten Season-Reset beinhalten, wo man wieder bei Season 1 startet. Dies soll allerdings kein Neustart der bereits bekannten, alten Seasons sein. Mit Jahr 5 soll dann auch endlich der neue PvE-Spielmodus „Descent“ mit Rogue-Lite-Elementen live gehen.

Sobald diese Inhalte gestartet sind, erwartet die Spieler noch ein Livestream-Event mit dem Entwicklerteam von The Division 2 und wohl einem ausführlicheren Ausblick auf kommende Inhalte.

Was haltet ihr von der plötzlichen Verschiebung der aktuellen Season-10-Inhalte? Seid ihr überrascht oder habt ihr bereits damit gerechnet, dass Ubisoft die Termine nicht halten kann? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht.

