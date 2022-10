The Division 2 schenkte Agenten eine Waffe – Spieler fluteten sofort den Verkaufsstand

Die Spieler von Division 2 füllten sich ihren Rucksack mit einem kostenlosen Gewehr und verursachten Trubel am Verkaufsstand.

Update, 26. Oktober, 18:00 Uhr: Kurz nach der Veröffentlichung des Artikels gab The Division auf Kurz nach der Veröffentlichung des Artikels gab The Division auf Twitter Wartungsarbeiten bekannt, um die Waffe vom Countdown-Händler zu entfernen. Wir haben den Artikel daraufhin mit den neuen Informationen aktualisiert.

Wieso fluteten Spieler den Verkaufsstand? In Division 2 erlebten Spieler kuriose Szenen, wenn sie sich an der „Countdown Requisition Station“ aufhielten. Dort konnten sich Spieler die benannte Waffe „Linker Teil der Bühne“ gratis sichern und weil dies beliebig oft möglich war, tummelten sich haufenweise Agenten um den Verkaufsstand.

Auch auf reddit teilen einige Nutzer Screenshots, die haufenweise Spieler an der Verkaufsstation zeigen, an der es die Waffe gibt. In dem Post von reddit-Nutzer u/LOLfulNewtral kann man nicht mal mehr die Namen der Spieler lesen, die sich um den Tisch versammeln.

Spieler sahen Vorteil im Verkauf der Waffe

Warum war die Waffe kostenlos? Wie die Entwickler auf Twitter bekannt gaben, handelte es sich bei dem Preis tatsächlich um einen Fehler. Um 17:00 Uhr am 26. Oktober starteten daraufhin Notfallwartungsarbeiten, die 2 Stunden dauern und die Waffe „Linker Teil der Bühne“ von dem Countdown-Händler entfernen.

Was ist das für eine Waffe? Bei der gratis Waffe handelt es sich um das benannte M1A-Gewehr „Linker Teil der Bühne“. Dieses kam mit Season 10 in The Division 2, die im September 2022 startete.

Neben der Waffe erhielt der Looter-Shooter mit Season 10 auch ein Update der Schwierigkeitsgrade für die PvE-Aktivität „Countdown“. Den dazugehörigen Trailer binden wir euch hier ein:

Warum holten sich Spieler die Waffe mehrmals? Da man das Gewehr nicht nur mehrfach holen, sondern auch verkaufen und zerlegen konnte, lies der Trubel um den Tisch nicht nach.

Alle wollten sich ihren Rucksack füllen und den gratis Loot sichern, solange er da war. Da es sich bei dem Gewehr um eine benannte Waffe handelt, gab es für einen Verkauf eine ordentliche Menge Credits. Das zeigt auch der Content-Creator NothingButSkillz 2.0 in seinem Video auf YouTube.

