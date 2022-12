Dokumente zeigen, wie das US-Militär die junge Generation erreichen möchte – Über Twitch und Call of Duty

Synced ist ein kommender Loot-Shooter auf Steam, in dem Menschen gegen böse Maschinen kämpfen. Noch 2022 startet in Synced eine Open Beta.

Die US-Army und auch die Navy haben indes schon einige Versuche gestartet, um selbst Stars auf Twitch zu etablieren. Das ging in manchen Fällen jedoch nicht so gut aus: Trolle, Verfassung und ein Polit-Star vertreiben US-Armee von Twitch

Auch einige Zahlungen an Twitch kamen offenbar nicht zustande. In einem Statement an Vice sagte die Plattform, dass „Twitch Ads“ kein Sponsoring für bestimmte Streams oder für die „HBCU Esports League“ im Jahr 2022 erhalten habe.

Was wurde tatsächlich umgesetzt? Das lässt sich nicht sicher sagen. Klar ist allerdings, dass über eine Million US-Dollar, die eigentlich für die Call of Duty: League gedacht war, nicht ausgezahlt wurden. Aufgrund des Skandals rund um Activision und Blizzard sah man hier keinen hilfreichen Werbepartner mehr.

Immer wieder stößt man jedoch auf Call of Duty in den Dokumenten:

So war ein Vorschlag, den „HBCU Showdown“ von Twitch mit 1 Million Dollar zu unterstützen. Die E-Sport-Liga richtet sich vornehmlich an „Historisch afroamerikanische Colleges und Hochschulen“.

Welche Vorschläge wurden gemacht? In dem Dokument stehen besonders Call of Duty und Twitch im Mittelpunkt. Bei den aufgezählten Sponsorings handelt es sich nur selten um Beträge unter 100.000 Dollar.

Das Ziel von Armeemarketing mit Sponsoring ist ähnlich wie bei all unseren Werbeinvestitionen. Nämlich das Erreichen eines bestimmten Marktes zur Unterstützung der Rekrutierung der Armee. Werbung, an die man sich erinnert und Beliebtheit sind wichtig, da sie beide branchenweit anerkannte Maßstäbe für die Wirksamkeit der von uns erworbenen Werbung und Sponsorings sind. Im Armeemarketing müssen wir die Jugend dort abholen, wo sie ist und das ist online.

Die Dokumente stammen von Ende 2021 und die Pläne wurden zu einem großen Teil nicht so umgesetzt, wie sie in den Dokumenten zu finden sind. Allerdings geben die Aufzeichnungen trotzdem Einblicke, wie das US-Militär gezielt die junge Generation ansprechen möchte.

Worum geht es? Das US-Magazin Vice hat sich Dokumente gesichert, in denen Handlungsvorschläge des US-Militärs verzeichnet sind, wie man eine neue Generation von Rekruten erreichen könnte ( PDF via s3.documentcloud.org ).

