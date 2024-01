The Finals macht einen Monat nach Release, worauf CoD-Fans seit Jahren warten – Schwächt ein kontroverses Feature

In modernen Shootern wird es immer gewisse Aspekte geben, die den Spielern nicht gefallen. The Finals hat ein solches umstrittenes Feature jetzt nach Kritik einiger Spieler schwächer gemacht.

Um welches Feature geht es? Den Aim-Assist. Embark Studios hat am 11. Januar den Patch 1.4.1 veröffentlicht und damit eine Verschlechterung des Aim-Assist vorgenommen.

Es wurde beispielsweise der magnetische Effekt verschlechtert, der das Fadenkreuz eines Spielers auf den Gegner zieht. Dieser lag vorher bei 50 % und wurde jetzt auf 35 % reduziert.

Was ist der Aim-Assist? Der Aim-Assist ist eine Zielhilfe, die nur Controller-Spieler nutzen können und den Spieler beim Zielen mit den Sticks des Controllers unterstützen soll. Das Fadenkreuz eines Spielers wird dann automatisch in die Richtung eines Gegners gezogen.



Der Aim-Assist soll einen Ausgleich zum Zielen mit einer Maus schaffen, bei der Spieler durch die Nutzung des gesamten Arms präziser sein können, als es Controller-Spielern mit dem Daumen möglich ist.

Auch ein Teil der CoD-Community wünscht sich seit Jahren eine Verschlechterung des Aim-Assists – wobei das vor allem auf die „Maus und Tastatur“-Spieler zutrifft.

Die Spieler sind der Meinung, der Aim-Assist sei zu stark. Besonders in den vergangenen Wochen und Monaten ist das Thema immer wieder aufgekocht (via Reddit). Zuletzt kursierte sogar ein Clip, in dem der Aim-Assist einen Spieler anvisierte, der in einem Haus war – hinter einer Wand.

Welche Änderung nahm The Finals noch am Aim-Assist vor? Zusätzlich von der Verringerung des magnetischen Effekts nahm Embark Studios weitere Veränderungen am Aim-Assist von The Finals vor.

Hier seht ihr eine Übersicht:

Die Zoom-Snapping -Zeit wird von 0,3 Sekunden auf 0,25 Sekunden reduziert.

Spieler, die auf dem PC Programme zur Umbelegung der Tasten verwenden, sollen keinen Zugriff auf die Zielhilfe haben.

Die Zielhilfe wird unsichtbare Spieler fortan ignorieren, wodurch ein Fehler im bestehenden System behoben wurde.

Die Zoom-Snapping-Drehgeschwindigkeit hat jetzt eine Obergrenze, um unbeabsichtigte schnelle 90-Grad-Drehungen zu verhindern.

Das Zoom-Snapping wird bei dem SR-84 Scharfschützengewehr, dem Revolver, dem LH1 und allen Schrotflinten entfernt, da es diese Waffen stärker bufft als andere Waffen.

The Finals erhält Lob für die Änderung – außer von Controller-Spielern

Wie reagieren die Spieler auf die Änderung? In den sozialen Netzwerken gibt es einige Spieler, vor allem Controller-Nutzer, die die Änderung nicht gut finden. So schreibt beispielsweise der Nutzer Fadeaway2000 auf X.com: „Deinstalliert. Es gibt andere Spiele. Ich brauche eine Zielhilfe, um gegen PC-Spieler anzutreten.“

Auf der anderen Seite gibt es Nutzer wie Vadasz, der auf X.com schreibt: „Jeder First-Person-Shooter, der Probleme mit dem Aim-Assist hat, sollte diese Richtung einschlagen! Ihr habt mich zu einem Fan von diesem Spiel fürs Leben gemacht!“

Doch auch in anderen Gaming-Communitys wird der Aim-Assist Nerf wahrgenommen.

Im CoD Warzone Subreddit wird geschrieben: „Wenn ich ‘Maus und Tastatur’-Spieler wäre, würde ich zu The Finals wechseln. Macht die COD-Entwickler durch die Spielerzahlen auf euch aufmerksam.“

Auch Respawn und Apex Legends wurden auf Reddit genannt, als der Aim-Assist-Nerf von The Finals zur Sprache kam: „Embark hat gerade das geschafft, was Respawn seit mehr als 4 Jahren nicht geschafft hat, und das in weniger als einem Jahr.“

Selbst im E-Sport von Spielen wie CoD, Apex Legends und Halo spielen viele mit einem Controller, weil der Aim-Assist so stark ist, dass ein guter Controller-Spieler einem guten „Maus und Tastatur“-Spieler überlegen sein kann.

Das Spielen mit dem Controller kann laut einem ehemaligen CoD-Profi aber auch schnell die Gesundheit beeinträchtigen, da Spiele wie CoD und Apex Legends mit ihrem anspruchsvollen Movement viele Eingaben erfordern: Ex-Profi erklärt, warum Streamer mit CoD Warzone aufhören – Die Verletzungsgefahr ist zu groß