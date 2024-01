The Finals: Embark ID finden – So geht es

Um in The Finals Freunde zu finden braucht man die sogenannte Embark ID, wir zeigen euch, wo ihr sie findet und wie ihr euren Namen ändern könnt.

Was ist die Embark ID? Die Embark ID, ist die individuelle Identifikationsnummer aller Spieler. Also eine Art individueller Nutzer-Name, der sich aus einem Namen und vier Zahlen zusammen setzt. Dazwischen befindet sich eine Raute als Trenner.

Die Nummer wird benötigt, um andere Spieler als Freunde hinzuzufügen. Wie das genau geht, haben wir hier im Guide für euch.

The Finals ist ein neuer actionreicher Shooter der im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, hier könnt ihr den Trailer zur Open Beta sehen.

In The Finals könnt ihr eure Zerstörungs-Wut ausleben – Trailer zur Open Beta

So findet ihr die Embark ID in The Finals

Wo findet man die Embark ID? Die Embark ID verbirgt sich etwas versteckt im Sozial-Menü des Spiels. Um dieses aufzurufen, geht ihr zunächst in das Hauptmenü des Spieles, bei dem Ihr direkt nach Start des Spiels landet.

Ihr dürft dafür also nicht Ingame sein. Im Hauptmenü klickt ihr auf eines der Plus links oder rechts eures Charakters, um in das Sozial- und Freundschaftsmenü zu kommen. Dort könnt ihr eure Embark ID ganz oben neben dem Wort „Interaktion“ finden.

Wo kann man die Embark ID noch finden? Die Embark ID kann auch auf der Website von den „The Finals“-Machern Embark gefunden werden, dafür geht ihr einfach auf diese Webseite von Embark und loggt euch mit eurem normalen Account ein.

Wenn das erfolgreich war, solltet ihr direkt euren Anzeigenamen sehen. Dieser entspricht immer der Embark ID im Spiel.

Kann die Embark ID geändert werden? Der Anzeigename kann alle 10 Minuten geändert werden und kann aus Buchstaben und Ziffern bestehen.

Die Zahlen nach der Raute sind dabei nicht veränderbar. Ihr könnt allerdings Bindestriche, Unterstriche und Punkte für euren Namen verwenden, allerdings nicht mehr als ein Sonderzeichen hintereinander.

Um in The Finals besser zu werden ist es hilfreich in einer Gruppe zu spielen, noch besser kann man jedoch werden, in dem man sich hilfreiche Tipps für das Spiel anschaut, gerade wenn man Anfänger ist. Damit ihr besser werdet, haben wir euch 10 Tipps vorbereitet, die euch den Einstieg in den Shooter erleichtern.