In The Finals fühlen sich eure Waffen plötzlich ganz anders an – Die Entwickler verraten, was dahintersteckt

The Finals ist ein voller Erfolg – nicht nur auf Steam. Viele Spieler haben Spaß am Shooter, doch seit dem jüngsten Patch fühlt sich das Gunplay komisch an.

Was ist mit den Waffen in The Finals? Seit dem Patch 1.5.0 berichten Spieler von The Finals, dass sich die Waffen des Shooters anders anfühlen. Der sogenannte Waffen-Bloom während des zielenden Schießens sei seit dem Update stärker als zuvor.

Der Waffen-Bloom beschreibt die zufällige Streuung der Kugeln innerhalb des Fadenkreuzes.

Viele Spieler sind sauer und wollen, dass die Entwickler die Änderung rückgängig machen. Der Reddit-Nutzer illuminacegg schrieb in einem Post auf dem sozialen Netzwerk zu dem Thema: „Embark hat einfach das Gunplay runiert.“ Der Post sammelte innerhalb eines Tages über 800 Upvotes.

Mittlerweile ist jedoch bekannt: Die Entwickler haben gar nichts an den Waffen geändert.

The Finals Season 1 Update 1.5.0 Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Fehler sorgt für verändertes Gunplay

Wieso fühlen sich die Waffen anders an? Die Entwickler gaben auf dem offiziellen Discord-Server von The Finals bekannt, dass es sich bei dem stärkeren Waffen-Bloom nicht um eine beabsichtigte Balance-Änderung, sondern um einen Bug handle.

Zudem versicherte Embark, dass sie sich bemühen, diesen Fehler so schnell es geht zu beheben.

Wir sind uns eines Bugs in Update 1.5.0 bewusst, der bei einigen Waffen dazu führt, dass die Kugeln einen Bloom haben, wenn sie abgefeuert werden, während man durch die Zielvorrichtung zielt. Dies ist keine absichtliche Änderung der Balance und wir werden uns bemühen, dies so schnell wie möglich zu beheben. Embark Studios via Discord

Außerdem haben die Entwickler auf Discord von einem Bug gesprochen, der den Multiplikator für die Zoom-Empfindlichkeit bei Controllern verdoppelt. Der ursprüngliche Wert von 60 % könne nun 120 % betragen.

Ihr könnt den Fehler laut Embark jedoch beheben, indem ihr in den Einstellungen den Multiplikator für die Zoom-Empfindlichkeit wieder auf 60 % zurücksetzt.

Es ist auf jeden Fall zu hoffen, dass Embark den Bug schnell beheben und das Gunplay wieder fixen kann. Die innovative und spaßige Waffenführung gehören nämlich zu den Stärken des Shooters und macht für mich The Finals zum besten Shooter des Jahres 2023 ist.