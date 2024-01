The Finals veröffentlicht neuen Modus für Spieler ohne Freunde

Bei The Finals mussten Spieler bislang immer in 3er-Teams um den Sieg kämpfen. Im neuen Patch bringt der Entwickler Embark jetzt einen Modus, bei dem jeder alleine ran muss.

Was ist das für ein Modus? Bei The Finals gab es heute einen Patch, der das Spiel erweitert hat. Dabei wurde auch der neue Modus „Solo Bank It!“ oder zu Deutsch „Solo-Geldregen“ eingeführt.

Im Spielmodus treten 12 Spieler alleine gegeneinander an. Sieger ist, wer als erstes 40.000 Cash eingesammelt hat. Der Modus soll wie der Standard „Geldregen“-Modus funktionieren. Für Kills und Tresore gibt es Geld, dieses muss an Abgabe-Orten abgeliefert werden. Geld, das nicht abgegeben wurde, wird beim Tod fallen gelassen und kann von den Gegnern eingesammelt werden.

Bleibt der Modus? Der Modus ist experimentell und zeitlich begrenzt. Die Entwickler schreiben in den Patch-Notes, dass sie den Modus immer wieder verbessern wollen und auf Feedback der Community im Discord hören.

Er zielt vor allem auf die Solo-Spieler ab, die bis jetzt immer im Hintertreffen waren, weil sie mit 2 zufälligen Mitspielern teils gegen 3er-Teams aus Freunden spielen mussten.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen großen Update 1.5.0 sehen.

Neue Balance-Patch nerft die „Nuke“

Was ist die Nuke? Die „Nuke“ ist ein Gasfass mit C4. Das Fass konnte weit geworfen werden und durch das C4 zu jedem Zeitpunkt im Flug zum Explodieren gebracht werden. Das C4 machte dabei einen hohen Schaden, das Gift erledigte oft den Rest.

Gerade für Spieler der Light- oder Mediumklassen bedeutete die „Nuke“ einen unausweichlichen Tod, weil es kaum Konter dagegen gab.

Was gibt es für Balance-Änderungen? Der Patch bringt viele Balance-Änderungen, die vor allem die Meta-Waffen betreffen. Bei der „Nuke“ wird das C4 generft, der Spielerschaden wurde von einem Maximum von 210 auf 155 radiert.

Auch der minimale Schaden, den das C4 bei Spielern anrichtet, beträgt nun nur noch 100 statt 120. Damit sollte das C4 weniger Schaden machen.

Die „Nuke“ erhält aber auch noch einen zweiten Nerf, alle tragbaren, explosiven Items, die man auf werfbare Objekte platzieren kann, verleihen diesen zusätzliches Gewicht. So fliegen Fässer mit C4 jetzt effektiv kürzer und richten damit potenziell weniger Schaden an.

Was wurde noch verändert? Neben vielen Bugfixes und Balance-Änderungen an fast allen Waffen im Spiel gibt es noch einen neuen Fair-Play-Kodex (via Discord) in dem jetzt genauer definiert ist, wofür man in The Finals gebannt werden darf.

Kurzum sind es Cheaten oder der Versuch dazu, AFK gehen um Währung zu Farmen, Overlays die unfairen Vorteile bringen und alles bei dem die Entwickler entscheiden, dass es einen unfairen Vorteil bringt. Alle Patch-Notes könnt ihr im Detail auf der Website von The Finals lesen.

Cheater sollen inzwischen leichter gebannt werden können, weil die Regeln, was erlaubt und was verboten ist, nun klarer definiert sind. Als weitere Änderung ist der Shop jetzt etwas größer und bietet mehr kosmetische Gegenstände. Die Entwickler gehen mit dem Patch in verschiedene Richtungen und scheinen auf das Feedback der Spieler zu hören. Durch den Patch wurde auch der Bug behoben der es Spielern ermöglicht hat durch die Map zu fliegen.