In The Finals sorgt ein Bug für Aufsehen. Durch einen Trick könnt ihr als Light-Klasse durch die Luft fliegen und habt damit einen Vorteil gegenüber euren Gegnern.

Warum fliegen die Spieler durch die Map? In The Finals gibt es viele verschiedene Wege einen Kampf anzugehen, ein Bug sorgt jetzt dafür, dass Fliegen dazu kommt. Das ist nicht vom Spiel gewollt, und funktioniert nur durch einen Bug, der eigentlich schon behoben wurde.

Erst im letzten Patch wurde der eigentliche Fehler behoben, denn bereits seit der Beta war es möglich in the Finals zu fliegen.

Die Entwickler haben also offensichtlich erkannt, dass es sich hier um etwas handelt, das nicht mehr einfach nur ein Ausdruck von Skill ist. Über den Patch haben wir hier ausführlich berichtet. Die Spieler haben nun einen Weg gefunden, durch einen komplexen Trick erneut durch die Arena zu fliegen.

In The Finals läuft aktuell das Winterevent, den Trailer dazu könnt ihr hier sehen.

The Finals Winter-Event Happy Holidays 2023 Video

Neue Versionen des Tricks machen ihn stark

Wie wird der Trick verändert? Auf Twitter kursieren bereits einige veränderte Versionen des Tricks. Zum Beispiel haben einige Spieler Sprengladungen an ihr Flugobjekt gepackt, mit denen Sie direkt in Gegner fliegen können, um verheerenden Schaden anzurichten.

Auch Versionen, bei denen mit Goo-Kanistern geflogen wird, haben es in sich. Durch diesen Trick können Gegner für einige Zeit festgesetzt werden.

Bis der Bug von den Entwicklern endgültig behoben wurde, werden die Spieler von The Finals vermutlich immer weitere Methoden finden, um ihn auszunutzen. Damit ihr auch ohne Ausnutzen des Bugs besser werdet, haben wir euch hier 10 Tipps vorbereitet.

Wie reagiert die Community auf den Bug? Die Community ist zwiegespalten. Die einen sehen den Trick, durch Ausnutzung eines Bugs, durch die Luft zu fliegen, als interessanten Ausdruck von Skill, weil der Trick eben schwer durchzuführen ist, die anderen wollen, dass der Bug schnellstmöglich gefixt wird.

RatWithABat schreibt auf Twitter: „Ich verstehe immer noch nicht, wie die Leute diese Dosen handhaben, ich kann es einfach nicht schaffen.“

Wheatley Crab sieht es als Ausdruck von Skill und sagt: „Es sind Bewegungstechniken wie diese, die gepatcht werden und allen Spielen ihre Besonderheit nehmen können.“

queb ahnt schon, dass er nicht lange Freude mit dem Trick haben wird: „Ich möchte das nutzen, aber ich weiß, dass das sofort gepatcht wird, weil es Spaß macht.“

Auch wenn den Entwicklern des Spiels vor allem der Spielspaß wichtig ist, wollen viele in The Finals besser werden. Ganz ohne Bugs könnt ihr in The Finals besser werden, in dem ihr die beste Waffe wählt, deshalb haben wir euch unsere 10 besten Waffen in The Finals zusammengefasst.