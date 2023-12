The Finals: Die 10 besten Waffen im Spiel und warum sie gut sind

Mit The Finals ist ein neuer Shooter erschienen, der spaßiges und wettbewerbsfähiges Spielen kombinieren möchte. Wir zeigen euch die 10 besten Waffen in the Finals, die euch in euren Runden einen Vorteil verschaffen.

Was unterscheidet die Waffen? Alle Waffen in the Finals unterscheiden sich in ihrer Spielweise und dem sinnvollen Einsatzzweck und haben unterschiedliche Bereiche, in denen sie glänzen können. Vor allem bei der Reichweite gibt es große Unterschiede, wie effektiv eine Waffe ist.

Die Waffen in unserem Ranking haben keine bestimmte Reihenfolge, da es auf die Situation ankommt, wann sie am effektivsten von euch genutzt werden können.

1. Die FCAR – Die beste Waffe für mittlere Reichweiten

Die FCAR wurde nach der offenen Beta etwas gestärkt und kann mit einem Magazin ohne Probleme einen Light- oder einen Medium-Charakter erledigen. Bei einem Heavy ist dies jedoch recht schwierig.

Die Waffe überzeugt durch ihr Visier und ihre Genauigkeit. Gerade auf mittlere Distanzen ist sie die beste Wahl für die Medium-Klasse. Sie ist auch ein guter Allrounder für jegliche Situation, hinkt aber im sehr nahen Kampf etwas gegen die AKM hinterher.

2. Die SH1900 – Die beste „Close-Combat“-Waffe

Die SH1900 ist die beste „Close-Combat“-Waffe in the Finals. Mit ihr werden die Light-Charaktere zu Assassinen, die sich mit Tarnvorrichtung und Tarn-Bombe lange Zeit unsichtbar machen und dann mit zwei guten Schüssen sogar Heavy-Charaktere aus dem Spiel nehmen können.

Auch ein Elektroschocker kann in dieser Kombination hilfreich sein, denn so ist es leichter, die zwei wichtigen Schüsse zu treffen. Die Waffe wird gerade sehr häufig gespielt und ist aktuell wirklich sehr stark.

3. Das Lewis-Maschinengewehr – Die beste Allround-Option für den Heavy

Das Lewis-Maschinengewehr ist die richtige Wahl für jeden Heavy, wenn es um Vielfältigkeit geht. Trotz der kleineren Magazin-Größe schlägt die Waffe ihre Konkurrenz in Form des M60 klar. Die Waffe ist leichter zu kontrollieren und schießt genauer, dadurch hat Sie einer kürzere TTK (Time-to-Kill).

Situationsabhängig gibt es für den Heavy bessere Waffen, aber als Allround-Talent ist das Lewis, Maschinen ungeschlagen.

4. Die AKM – Perfekt, um ein ganzes Team auszulöschen

Die AKM ist der größte Konkurrent zur FCAR. Das Sturmgewehr ist für kurze bis mittlere Distanzen gut geeignet und bietet mit 36 Schuss pro Magazin ordentlich Futter für die Gegner. Seit dem Release des Spieles hängt die Waffe der FCAR bei mittleren Distanzen etwas nach, die AKM wurde nämlich etwas generft.

Bei kurzen Distanzen hat die AKM im Vergleich zur FCAR immer noch die Nase vorn und bietet bei gutem Aim die Möglichkeit, ein ganzes Team auszuschalten, sollte es nicht gerade aus 3 Heavys bestehen.

