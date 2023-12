SBMM in The Finals? Das sagen die Entwickler dazu

Skill-based-Matchmaking (SBMM) ist in vielen Shooter ein stark diskutiertes Thema. Mit The Finals kam jetzt ein neuer, heißer Titel auf den Markt, an dem aktuell viele Spieler Spaß haben. Doch eine Info war bislang ungewiss: Gibt es SBMM in The Finals? Wir von MeinMMO haben die Entwickler gefragt und eine klare Antwort erhalten.

Hat The Finals SBMM? Ja, The Finals hat in allen Modi Skill-based-Matchmaking (SBMM).

Wie uns die Entwickler im Interview verrieten, sei das SBMM von The Finals jedoch weniger streng, als in anderen Shootern.

Also, wir verwenden Skill-based-Matchmaking in allen Modi, um zu versuchen, Spielern eine gute Erfahrung zu ermöglichen. Ich würde sagen, dass es im Vergleich zu anderen Spielen vielleicht ein recht entspanntes SBMM ist.

Wie genau unterscheidet sich das SBMM im Vergleich zu anderen Shootern? Embark Studios erklärte uns, dass das „Chaos“ von The Finals auch eine wichtige Rolle beim Skill-based-Matchmaking spielt.

In The Finals gibt es neben dem puren Gunplay eine Menge anderer Faktoren, weshalb das SBMM nicht so präzisiert werden müsse wie in Spielen, in denen das Aim stärker im Fokus steht.

Ich denke, The Finals ist ein ziemlich chaotisches Spiel, bei dem sehr viel passiert, man sehr viel auf Dinge reagieren muss, die im Moment passieren. Mit vielen Sachen abseits des Gunplays, die das Gameplay vorantreiben – also, wie man seine Gadgets einsetzt, sein Teamplay, solche Dinge. Daher denke ich, dass wir ein Spiel sind, welches – verglichen mit einem Counter-Strike oder einem Call of Duty, die primär auf Combat und Aim ausgerichtet sind – nicht unbedingt ein wirklich, wirklich ausgefeiltes SBMM benötigen, das jedes Mal unglaublich knappe Spiele liefert.

Die Entwickler vergleichen das SBMM von The Finals eher mit dem von verschiedenen Battle-Royale-Shootern oder Overwatch, weil es dort ebenfalls mehr Chaos und nicht nur den Fokus auf das Aim gibt.

Generell erlaube das chaotische Gameplay von The Finals, dass das SBMM nicht „mega verfeinert“ und „bis ins kleinste Detail“ abgestimmt ist. Dennoch wolle das Team sicherstellen, dass ihr Matches spielt, bei denen jeder die Chance auf einen Sieg hat.

Wie unterscheidet sich das SBMM zwischen den verschiedenen Modi? Es gibt in The Finals in jedem Modus SBMM, doch jeder Modus bewertet euer Können unabhängig von den anderen Modi. Jeder Modus hat sein eigenes SBMM.

Im Interview sagten die Entwickler dazu:

Wir stufen sie [die unterschiedlichen Modi] als ihre eigenen Skill-Klassen ein. Wir übertragen nicht einfach [zwischen den Modi], einfach weil die Modi zu verschieden sind. Wenn jemand herausragend in Tournaments ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass sie ebenso gut in den Banked-Modi sind. Wir versuchen also, die Fähigkeiten der Spieler in den verschiedenen Spielmodi, die sie spielen, zu berücksichtigen.

Das bedeutet also, dass ihr unterschiedlich starke Gegner in den unterschiedlichen Modi treffen könnt – je nachdem, wie gut ihr in dem jeweiligen Modus seid.

Wenn ihr euch schon mal auf die wirklich guten Gegner vorbereiten wollt, dann haben wir auf MeinMMO eine Liste mit den 10 besten Waffen von The Finals für euch:

