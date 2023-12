Neuer Shooter The Finals startet schwach auf Steam, hat am 1. Wochenende 240.000 Spieler, bekommt bessere Reviews

The Finals hatte kurz nach dem Release mit negativen Reviews zu kämpfen, doch am Wochenende wurden die Bewertungen immer besser und die Spielerzahlen stiegen auf über 240.000.

Was ist The Finals? The Finals ist ein neuer PvP-Shooter, der als Free-to-play-Titel für PC, PS5 und Xbox Series X|S erschienen ist und von dem schwedischen Entwickler „Embark Studios“ produziert wird.

Der Shooter versetzt euch in eine virtuelle Arena, in der ihr in 3v3v3(v3)-Matches (je nach Modus) um den Sieg in einer Game-Show kämpft.

Euer Ziel ist, mehr Geld als eure Kontrahenten zu sammeln und es bei einem sogenannten Cashout einzuzahlen, um Punkte zu sammeln.

Um im Kampf die Oberhand zu behalten, könnt ihr verschiedene Waffen, Fähigkeiten und Gadgets nutzen und euer Loadout selbst zusammenstellen. Das Movement und Gunplay von The Finals ist eher schnell.

Die größte Besonderheit von The Finals ist allerdings die massive Zerstörbarkeit der Map. Ihr könnt eine Vielzahl von Gebäuden bis auf die Grundmauern einreißen und jene Zerstörung taktisch nutzen.

The Finals erholt sich von anfänglichen Problemen

Wie war der Start von The Finals? Erst schwach, dann immer besser.

Kurz nach dem Release von The Finals gab es auf Steam einige negative Rezensionen. Diese Spieler kritisierten in erster Linie die verringerte Bewegungsgeschwindigkeit der Ingame-Charaktere im Vergleich zur Beta. Die Entwickler verrieten jedoch, dass sie nichts geändert haben.

Mittlerweile scheint das „Problem“ allerdings behoben, denn die Rezensionen wurden über das erste Wochenende stetig besser, sind jetzt bei insgesamt 73 % positiven Rezensionen.

Viele Spieler auf Steam loben das innovative Gameplay – besonders die Zerstörung der Häuser. Es fühle sich frisch an und mache einfach Spaß. Manche Spieler schreiben auch, dass sie das erste Mal seit Jahren wieder Freude an einem kompetitiven Shooter haben.

Letztendlich konnte The Finals einen insgesamt guten Release feiern. Am Sonntagnachmittag wuchsen die Spielerzahlen sogar auf 242.000 gleichzeitig aktive Spieler heran, wodurch der Titel am Wochenende zu den beliebtesten Shootern auf Steam gehörte (via SteamDB).

Für die Zukunft planen die Entwickler weitere Seasons mit neuen kosmetischen Inhalten, Waffen, Gadgets, Fähigkeiten und gegebenenfalls sogar neuen Modi zu veröffentlichen. Es bleibt also spannend, wie beliebt The Finals wirklich wird und wie lange es sich unter den Top-Shootern auf Steam halten kann.

Bereits in der Beta war The Finals äußert beliebt bei Shooter-Fans und konnte einen insgesamt guten Eindruck hinterlassen. Auf Steam erreichte der Titel bereits vor dem Release 230.000 Spieler.

Neuer Free2Play-Shooter hat jetzt schon 230.000 Spieler auf Steam, ist noch nicht mal erschienen