The Finals: Der spannendste Shooter des Jahres feiert überraschend seinen Release, startet Season 1 mit neuen Inhalten

The Finals konnte bereits in der Open Beta massig Spieler überzeugen. Jetzt feiert der PvP-Shooter überraschend seinen Release.

Was wurde neu zum Release bekannt gegeben? Wie Embark Studios bei den Game Awards 2023 bekannt gab, ist der First-Person-Shooter The Finals ab sofort auf Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 spielbar. Damit feiert The Finals nicht nur überraschend seinen Release, sondern startet auch in die erste Season, die gleich neue Inhalte mitbringt.

Was ist das für ein Spiel? The Finals ist ein neuer PvP-Shooter, der von dem schwedischen Entwickler „Embark Studios“ produziert wird. Das Spiel versetzt euch in eine virtuelle Arena, in der ihr in Dreierteams um den Sieg in einer Game-Show kämpft.

Es gibt verschiedene Modi, darunter auch die Möglichkeit, Ranked-Matches zu spielen. In den einzelnen Modi ist euer Ziel, mehr Geld als eure Kontrahenten zu sammeln. In Ranked gibt es zudem leicht veränderte Regeln, wie eine einschränkte Zahl an Respawns sowie einem Team mehr.

Außerdem ist Ranked in Turnieren spielbar. Das heißt, wenn die erste Runde vorbei ist, fliegen die Teams mit den wenigsten Punkten raus und müssen sich ein neues Match suchen.

Einzigartige Zerstörung der Map mit spaßigem Gunplay

Was macht The Finals so gut? The Finals zeichnet sich vor allem durch die unglaubliche Zerstörbarkeit der Map aus. Generell ist die Zerstörung der Karten ein wichtiges Element, das auch einen taktischen Nutzen hat.

Passend dazu stehen euch verschiedene Waffen, Fähigkeiten und Gadgets wie Vorschlaghammer, Greifhaken, Granaten und Minen zur Verfügung, aus denen ihr euer Loadout gemessen an eurer Klasse selbst zusammenstellen könnt.

Wer keine Lust auf die pure Zerstörung hat, kann sich stattdessen mit einem Katana oder einem Dolch an seine Gegner heranschleichen und sie im Nahkampf ausschalten. Insgesamt schafft es The Finals mit interessanten Gadgets, spaßigem Gunplay und flüssigem Movement Shooter-Fans zu überzeugen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu The Finals sehen:

The Finals erhält mit Season 1 neue Inhalte

Was hat sich seit der Beta geändert? Erst im November lief eine Open Beta zu The Finals, die sehr gut bei vielen Spielern ankam, obwohl es noch kleinere Probleme gab. Zum vollwertigen Release haben die Entwickler dementsprechend einige Änderungen vorgenommen sowie neue Inhalte dem Spiel hinzugefügt.

Neu ist unter anderem die Map Las Vegas, die euch in eine Version der gleichnamigen Glücksspiel-Metropole führt und dementsprechend mit Spielautomaten und Leuchttafeln ausgestattet ist.

Zudem gibt es ein neues Gadget: die Tarn-Bombe. Das ist eine Art Granate für die leichte Klasse, die ihr auf euch und eure Teammitglieder werfen könnt und deren Effekt euch dann kurzzeitig unsichtbar macht.

Neues Gadget Tarn-Bombe Es wird auch neue Skins geben

Eine dritte Neuerung sind die sogenannten Begleiter. Das sind kleine Tiere wie eine Katze oder ein Rabe, die im Spiel auf eurer Schulter sitzen. Einen besonderen Zweck erfüllen die Begleiter allerdings nicht, sie sind nur kosmetisch.

Außerdem gab es einige Anpassungen am Balancing der Waffen. In einer Test-Session, an der wir kurz vor dem Release teilnehmen durften, fühlte sich beispielsweise die schallgedämpfte Pistole der leichten Klasse sowie die AK der mittleren Klasse etwas schwächer an, als in der Open Beta.

E-Sport zu The Finals denkbar, aber kein festes Ziel

Wie steht es um E-Sport zu The Finals? MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat im Interview mit den Entwicklern von The Finals auch über einen möglichen E-Sport des Shooters gesprochen.

Diese hatten nie das Ziel, The Finals zu einem E-Sport-Spiel zu machen. Der Hauptgedanke sei gewesen, ein Multiplayer-Spiel zu erschaffen, dessen Kern Spaß macht.

Dennoch seien die Entwickler der Idee eines „The Finals“-E-Sport gegenüber offen und wenn sie feststellen, dass die Spieler das wollen, werden sie schauen, ob und wie sie das unterstützen können.

Wir sind offen für diese Art von Idee, aber das war nicht das Hauptziel bei der Entwicklung des Spiels. Was wir mehr als alles andere wollten, war ein wirklich spaßiges, wettbewerbsfähiges Multiplayerspiel, das die Leute vom Gelegenheitsspiel bis hin zur kompetitiven Umgebung genießen können.

Wie sehen die Zukunftspläne von The Finals aus? Wie uns die Entwickler im Interview verrieten, sei geplant, mit jeder kommenden Season neue Inhalte zu veröffentlichen.

Zu den möglichen Inhalten, die kommen könnten, zählen neue Waffen, Gadgets, Fähigkeiten, Karten oder auch neue Modi. Ein klassischer PvE-Modus ist aktuell nicht geplant, das Team konzentriere sich auf PvP.