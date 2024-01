PS5 blockiert mit neuem Update Cronus – Nimmt Nutzern ihren unfairen Vorteil in Shootern wie CoD

Geräte wie der Cronus Zen sind in vielen Shootern wie Call of Duty: Warzone ein echtes Problem, weil sie ihren Nutzern einen unfairen Vorteil bringen. Doch Sony hat jetzt eine Gegenmaßnahme ergriffen.

Was ist der Cronus? Cronus Zen ist ein Gerät, das eine universelle Controller-Nutzung an den verschiedenen Gaming-Konsolen verspricht. So ist es mit dem Cronus Zen beispielsweise möglich, einen Xbox Controller an der PlayStation zu verwenden. Dementsprechend sind die Cronus-Geräte weder offiziell von Sony noch von Microsoft oder Nintendo und werden von einem Drittanbieter gefertigt.

Doch mit der universellen Nutzung verschiedener Controller hört der „Spaß“ beim Cronus Zen nicht auf und das Gerät wird von vielen Spielern genutzt, um in diversen Shootern wie Call of Duty und Rainbow Six: Siege verschiedene unfaire Vorteile zu erlangen.

PS5 trennt Verbindung zu Cronus-Geräten

Wie wurden den Nutzern ihr Vorteil genommen? Auf der Playstation 5 ist seit dem 24. Januar 2024 das Systemsoftware-Update 8.60 (Versionsnummer 24.01-08.60.00) verfügbar. Dieses Update macht jetzt anscheinend Cronus-Nutzern einen Strich durch die Rechnung.

Wie die Hersteller des Geräts auf ihrer offiziellen Internetseite schreiben, werde sich der Cronus Zen nach dem Update nicht mehr mit der PS5 verbinden, ohne die Verbindung kurz darauf wieder zu verlieren (via cronus.shop).

Die Hersteller selbst haben noch keine Lösung für das Problem parat und raten ihren Kunden dazu, das Systemsoftware-Update der PS5 auszusetzen.

Macros und mehr – Cronus bringt Cheats auf Konsole

Welche unfairen Vorteile ermöglicht der Cronus? Mit dem Gerät ist es möglich, Maus und Tastatur in Spielen wie Rainbow Six: Siege zu verwenden, die das gar nicht unterstützen. Da der Taktikshooter von Ubisoft keinen Aim-Assist für Controller-Spieler hat, sind „Maus und Tastatur“-Spieler extrem im Vorteil – ein Vorteil, der von Ubisoft nicht unterstützt wird und gegen den sie vorgehen.

Ebenso ist es damit möglich, Maus und Tastatur zu verwenden, während die Konsole glaubt, es wäre ein Controller angeschlossen und euch deswegen in Spielen wie CoD, Apex Legends oder The Finals den Aim-Assist für Controller-Spieler gibt.

Außerdem kann man eigene Skripte erstellen, um beispielsweise den Rückstoß von Waffen zu verringern, den Aim-Assist verstärken, einen Slide per Tastendruck zu canceln oder Macros zum automatischen Feuern von halbautomatischen Waffen einzurichten.

Welche Auswirkung hat das für die Spieler? Für die meisten Spieler hat das keinen negativen Effekt, das betrifft nur Cronus-Nutzer. Spieler von kompetitiven Shootern können sich jetzt allerdings freuen, dass sie gegebenenfalls seltener auf Gegner treffen, die das Gerät für unfaire Vorteile nutzen.

Solltet ihr einen Cronus Zen besitzen, um damit beispielsweise Singleplayer-Spiele mit einem Xbox-Controller an der PS5 zu spielen, weil euch dieser einfach besser in der Hand liegt, dann seid ihr von dem Update allerdings ebenso betroffen wie alle anderen Cronus-Nutzer.

