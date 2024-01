CoD MW3 & Warzone: Season 1 Reloaded startet – Alle Infos in 4 Minuten

Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone starten mit dem „Reloaded Update“ am 17. Januar in die Mid-Season 1. Hier bekommt ihr alle Infos zum Update und dem Content in einer Übersicht.

Am 17. Januar kommt das Reloaded-Update für Season 1 in CoD: MW3 und Warzone und bringt neue Waffen, eine neue Multiplayer-Map, neue Modi, einen Warlord für den Zombiemodus, Content für Warzone sowie ein „The Boys“-Event ins Spiel.

Welche Inhalte ihr genau erwarten könnt und wann das Update zur Verfügung steht, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Hier seht ihr Season 1 von CoD: MW3 und Warzone noch mal im Trailer:

CoD: Season 1 Reloaded – Update, Download, Preload

Wann kommt das Update? Das Update startet am 17. Januar um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf allen Plattformen.

Wie groß wird das Update? Bislang ist noch nicht abzusehen, wie groß das Update tatsächlich ausfallen wird.

Was steckt im Update? In MW3 und Warzone startet CoD mit 2 neuen Waffen, einer neuen Map für den Multiplayer, drei neuen Multiplayer-Modi, neuen Events, dem Ranked Modus und neuem Content für Warzone und den Zombiemodus. Mit folgenden Dingen könnt ihr rechnen:

2 neue Waffen HRM-9 (Maschinenpistole) TAQ Evolvere (LMG)

Neue Map „Rio“ (6v6)

3 neue Modi für den Multiplayer Team Gunfight Infiziert Hauptquartier

„The Boys“-Event

Ranked Modus für den Multiplayer

Content für Warzone

Content für den Zombiemodus

Hier seht ihr die beiden neuen Waffen:

CoD MW3: Season 1 Reloaded – Content

Was kommt für CoD MW3? Eine neue Map, drei neue Multiplayer-Modi, Ranked und ein Event sind geplant:

Die neue Map „Rio“ (6v6) ist ein überdachtes Einkaufszentrum in Rio de Janeiro, das von einer Hauptstraße, einer Straßenbahnstation, einem Markt und einem Café umgeben ist. Es handelt sich um eine mittelgroße Multiplayer-Map.

3 neue Modi für den Multiplayer: Team Gunfight: In dieser größeren Version von Gunfight tretet ihr in einem 6v6 auf Standard-Multiplayer-Maps gegeneinander an. Wie beim traditionellen Gunfight erhaltet ihr zu Beginn jeder Runde die gleiche zufällige Ausrüstung. Hauptquartier: In Hauptquartier sichert ihr ein rotierendes Ziel und haltet dieses so lange wie möglich, um Punkte zu sammeln. Respawns sind für das verteidigende Team deaktiviert. Infiziert: Zu Beginn des Spiels wird ein Spieler zufällig als Infizierter zugewiesen. Das Ziel des infizierten Spielers ist es, alle anderen Spieler zu infizieren.

„The Boys“-Event: Es wird eine besondere Form von Kill Confirmed (Abschuss bestätigt) geben, die von der Serie „The Boys“ inspiriert sein soll. Dort werden besondere Dosen fallengelassen, die euch einen Kraftschub verleihen. Mit den Event-Challenges könnt ihr zudem besondere Belohnungen freispielen, wie z. B. Visitenkarten und XP-Token.

Ranked Modus: Kompetitive 4v4-Matches mit denselben Einstellungen, Karten und Modi wie in der Call of Duty League (CDL). Ranked wird verfügbar, nachdem ihr mindestens Level 55 erreicht habt. Ihr beginnt bei Rang 1. Der Rang repräsentiert die Rangkarriere und bleibt über die Seasons hinweg bestehen. Um aufzusteigen, müsst ihr Matches gewinnen und Sterne verdienen.



CoD Warzone & Zombiemodus: Season 1 Reloaded – Content

Was kommt für Warzone? In Warzone wird es eine neue Quest, ein Gulag-Event, eine neue Exfiltrationsmöglichkeit und einen besonderen Waffenkoffer geben:

Champion Quest: Die berühmt-berüchtigte Quest mit mehrteiligen Herausforderungen kommt nach Urzikstan. Der erste Schritt ist es, 30 Spiele innerhalb einer Season ODER fünf Spiele in Folge zu gewinnen.

Gulag-Event: Ein öffentliches Gulag-Event, bei dem ihr in der Dunkelheit mit Nachtsichtgeräten kämpft, das die Lichter im Gulag ausschaltet.

Neue Exfiltration: Ihr könnt mithilfe einer verdeckten Exfiltration vorzeitig aus dem Spiel fliehen. Pro Match gibt es fünf Exfils, die für einen hohen Preis in den Kaufstationen erworben werden können. Damit ruft ihr einen Heli herbei, der euch aus dem Match fliegt. Zudem soll es eine neue Rangliste für verdeckte Exfiltrationen geben.

Waffenkoffer: Ihr könnt zu Beginn jedes Matches um einen einzelnen Waffenkoffer kämpfen, der in einem Suchbereich versteckt ist. Sobald ihr ihn findet, seid ihr für alle Gegner im Match markiert. Gelingt es euch, mit dem Koffer am Ende des Matches am Leben zu bleiben ODER das Match in einer verdeckten Exfiltration zu verlassen, erhaltet ihr exklusive Belohnungen.

Hier erfahrt ihr mehr zu der neuen Exfiltration:

Was kommt für den Zombiemodus? In den Zombiemodus zieht ein neuer Warlord ein – die aus Südkorea stammenden Dokkaebi.

Ihr findet Dokkaebis Festung auf dem Dach eines Wolkenkratzers in Zaravan City. Die technisch versierte Kriegsherrin setzt Drohnen, Geschütztürme und einen Wheelson als Hauptverteidigungslinie ein. Trupps, die geschickt genug sind, um ihre anfänglichen Maßnahmen zu überwinden, werden einen schwer zu fassenden Gegner vorfinden, der gleichermaßen in der Lage ist, auszuweichen und anzugreifen.

Dokkaebi ist der neue Warlord im Zombiemodus von CoD: MW3

Das war die komplette Übersicht der Season 1 Reloaded von Call of Duty. Habt ihr Fragen oder eine Meinung zum Thema, lasst gerne einen Kommentar da. Bis zum Start von der Mid-Season am 17. Januar läuft noch das Vortex-Event in MW3. Dort könnt ihr euch 15 Belohnungen sichern: CoD MW3 startet zeitlich begrenztes Vortex-Event mit eigenem Modus – So schaltet ihr alle 15 Belohnungen frei