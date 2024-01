CoD MW3 startet zeitlich begrenztes Vortex-Event mit eigenem Modus – So schaltet ihr alle 15 Belohnungen frei

In Tales of Seikyu treffen die verschiedensten Yokai aufeinandern

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Das am meisten diskutierte Thema in der Community ist allerdings ein Bug, durch den der Event-Reiter im Spiel fehlt. Sie können die verschiedenen Belohnungen sowie die gesammelten Erfahrungspunkte nicht sehen.

Wie sind die ersten Meinungen zum Event? Besonders die drei Map-Varianten kommen richtig gut bei den Spielern an. Das Design bezeichnen viele User auf Reddit und X.com (ehemals Twitter) als wirklich schön und wünschen sich teilweise sogar, dass diese Karten auch nach dem Event in der Map-Rotation bleiben.

Das Event läuft bis zum 17. Januar 2024 und brachte drei besondere Varianten von den Maps Rust, Scrapyard und Quarry ins Spiel. Die Maps sind jetzt in ein mystisches Sci-Fi-Design gehüllt, das an den Artstyle des Zombie-Modus erinnert.

Was ist das für ein Event? Am 03. Januar 2024 startete in Call of Duty: Modern Warfare 3 das zeitlich begrenzte Event „Vortex: Reich des Krieges“.

Ein neues Event von Call of Duty: Modern Warfare 3 hüllt 3 beliebte Maps in ein mystisches SciFi-Design und bringt euch 15 Belohnungen. Wir zeigen euch, wie ihr die Rewards erhaltet.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to