Eine Pistole hat gerade die wohl beste TTK in CoD Warzone, wenn ihr ein ganz bestimmtes Loadout spielt

In CoD Warzone ist gerade ausgerechnet eine Pistole wirklich stark. Ein Umbaukit erhöht die Feuerrate der Pistole nämlich um ganze 100 %. Damit das funktioniert, braucht ihr aber das richtige Loadout.

Um welche Pistole geht es? Durch die Balance-Änderungen ändert sich die Meta in Call of Duty: Warzone häufig. Aktuell treibt die Pistole Cor-45 ihr Unwesen in Warzone. Die Pistole ist wahrscheinlich die beste Sekundär-Waffe im Spiel – für einige, sogar besser als die Primär-Waffe.

Was macht die Waffe so stark? Die Waffe wird durch das richtige Loadout so stark. Das „XRK IP-V2“-Umbaukit gibt der Pistole eine um 100 % erhöhte Feuerrate. Damit wird nämlich sowohl beim Drücken, als auch beim Loslassen eine Kugel abgefeuert.

Durch das Umbaukit könnt ihr also doppelt so schnell schießen. Dadurch wird die „Time-To-Kill“ (TTK) der Cor-45 extrem gut. Die TTK beschreibt, wie schnell ihr einen Gegner erledigen könnt.

Gerade auf niedrigen Distanzen kann die Waffe durch das richtige Loadout zu kurzen Kämpfen führen. Auch in der Community kam das schon an, dort wird die Waffe bereits viel genutzt.

Wenn ihr euch nach dem Jahreswechsel etwas nostalgisch fühlt, könnt ihr hier den Warzone-Trailer sehen, mit dem alles begann.

Das Richtige Loadout macht die Waffe stark

Welches Loadout braucht man?

Neben dem „XRK IP-V2“-Umbaukit braucht ihr noch verschiedene Mods, um das Beste aus der Waffe zu holen.

Am besten rüstet ihr die Pistole mit dem Sonic-Schalldämpfer XS aus. Als Griff wählt ihr den geneigten Bruen-Griff oder den XTEN-Drop-Griff.

Außerdem solltet ihr den DR-6-Handstop und das 40-Schuss Trommelmagazin zusammen mit dem XRK-Dynamics-Präzisionsschaft nutzen.

Die Mods sorgen für die möglichst niedrige Time-To-Kill (TTK). Machen die Waffe aber auch schwieriger zu kontrollieren.

Was sind die Nachteile der Waffe? Die Waffe ist aber auf weitere Distanzen nicht gut nutzbar, wie für eine Pistole eben üblich. Zudem hat die Waffe im Loadout für die beste Time-To-Kill (TTK) einen hohen Rückstoß, was dazu führt, dass die Waffe schwieriger zu kontrollieren ist.

Ein weiterer Negativ-Punkt ist die eigentliche Stärke der Pistole, nämlich die doppelte Feuerrate. An das sogenannte „Triggern“ muss man sich erstmal gewöhnen. Die Waffe schießt nämlich nicht vollautomatisch.

Beim „Triggern“ ist es wichtig, dass die Schießen-Taste möglichst schnell gedrückt und wieder losgelassen wird, was schwieriger ist, als einfach nur die Schießen-Taste gedrückt zu halten wie bei vollautomatischen Gewehren.

Erst vor kurzem haben wir über eine Waffe berichtet, die erst in Call of Duty und dann in Warzone alles dominierte.