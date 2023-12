Eine berüchtigte Waffe frustriert in CoD MW3 trotz Nerf weiterhin die Spieler, dominiert in Warzone die Meta

Ein Gewehr sorgte im Reddit von Call of Duty: Modern Warfare 3 immer wieder für Gesprächsstoff und galt als OP-Waffe. Jetzt dominiert sie trotz Nerf weiterhin die Meta von Warzone.

Um welche Waffe geht es? Die Bas-B gilt als sehr starke Waffe in CoD MW 3 und war monatelang immer wieder ein Thema in der Reddit-Community des Spiels.

Die „Time-To-Kill“ (TTK) der Waffe war für viele zu kurz. Gerade einmal 4 Treffe brauche das Gewehr, um einen Gegner zu erledigen. Das ist im Vergleich zu anderen Waffen in CoD MW3 wenig.

Es entstand Frust bei den Spielern von Call of Duty Modern Warfare 3. Spieler, die die Waffe nutzen, werden teilweise als „Noobs“ beschimpft, wie diverse Reddit-Beiträge zeigen.

Hier könnt ihr eine Call of Duty MW3 Lobby in Real Life sehen.

Trailer zu Call of Duty MW 3 zeigt eine Lobby im Real Life Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Trotz Nerf immer noch stark

Gab es den erwünschten Nerf? Ja, die Waffe wurde mit dem Season 1 Patch wohl leicht generft. Die Bas-B sollte jetzt etwas weniger Schaden machen. Dennoch gibt es weiterhin Beschwerden aus der Community.

In einem Reddit-Thread beschwert sich ein Spieler, dass die Waffe mit den richtigen Modifikationen weiterhin mit 4 Schüssen einen Gegner erledigen könne, und dabei kaum Rückstoß habe.

In den Kommentaren finden sich dabei unterschiedliche Meinungen.

Tenshi-01 stimmt dem Verfasser zu: „Die Waffe braucht einen Nerf. Das Ding ist die beste SMG, das beste AR [Sturmgewehr], Battle Rifle und Scharfschützengewehr im Spiel.“

Ok-Cartoonist7060 kann die Meinung des Thread-Autors nicht nachvollziehen: „Klar, es [die Bas-B] braucht einen Nerf, aber das ist eine schlechte Meinung. Warum sollten Leute es nicht nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, anstatt sich auf Reddit zu beschweren?“

flippakitten kann den Verfasser verstehen, denkt mittlerweile aber anders: „Ich hatte früher die gleiche Einstellung, bis ich mich entschied, einfach die kaputten Meta-Waffen zu benutzen. […] Diese Dinger sind absichtlich kaputt, und du erweist dir selbst einen schlechten Dienst, wenn du versuchst, eine moralische Überlegenheit an den Tag zu legen, obwohl es eigentlich keine mehr gibt.“

Die Waffe scheint also nach dem Nerf, die Community nicht mehr so zu frustrieren wie bisher.

Auch in Warzone ist die Waffe beliebt

Wie sieht es mit der Waffe in Warzone aus? In Warzone ist die Waffe fast noch beliebter als in MW3. Etliche YouTuber haben in den vergangenen Wochen Videos zur Bas-B veröffentlicht und zeigen, wie stark sie in Warzone ist.

Der hohe Schaden bei wenig Rückstoß und die Reichweite machen die Waffe in Warzone noch stärker als in MW3.

Hier seht ihr, dass der Trend bei vielen Warzone-Creatorn angekommen ist.

Seit dem Patch gab es keine weiteren Informationen zum Balancing seitens Call of Duty. Vermutlich wird es also erst 2024 einen neuen Patch mit Balancing-Änderungen geben, der die Bas-B nerfen könnte.

Erst vor kurzem haben wir euch eine Abschussserie vorgestellt, die euch im Hardcore-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 3 ziemlich stark macht:

CoD MW3: Harmloses Gadget macht euch im richtigen Modus übermächtig, weil es euren Gegnern eine wichtige Fähigkeit nimmt